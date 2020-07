Knappenschmiede Schalke: Torwart-Talent Yannic Lenze wechselt in Oberliga

Hilden/Gelsenkirchen. Yannic Lenze, der 19-jährige Torwart aus der U 19 des FC Schalke 04, wechselt zum Niederrhein-Oberligisten VfB 03 Hilden. Zwei Einsätze 2019/20.

Yannic Lenze, der in der vergangenen Saison zweiter Torwart hinter Erdem Canpolat in der U-19-Bundesliga beim FC Schalke 04 gewesen ist, hat einen neuen Verein gefunden. Der 19-Jährige wechselt zum Niederrhein-Oberligisten VfB Hilden. Dort wird der gebürtige Ratinger mit Nick Perkuhn und Bastian Sube um den Platz zwischen den Pfosten streiten.

„Ich wollte zur neuen Saison eine neue Herausforderung annehmen und kam mit dem VfB 03 Hilden in Kontakt. Durch mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir von Anfang an ein positives Gefühl gegeben haben, entschied ich mich für Hilden und gegen andere Interessenten“, sagt Yannic Lenze zu seiner Entscheidung, nach seiner A-Junioren-Zeit die ersten Schritte im Seniorenfußball in Hilden machen zu wollen.

Und der Sportliche Leiter des VfB 03 – der Klub hat die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison auf dem achten Rang beendet – freut sich. „Mit Yannic bekommen wir das nächste junge Talent an die Hoffeldstraße, das perfekt zu unserer Vereinsphilosophie passt“, sagt Dennis Lichtenwimmer. „Aus der Region kommend mit einer fußballerisch guten Ausbildung sowie einwandfreiem Charakter plus einer Menge Ehrgeiz.“

Yannic Lenze 2017 gegen Dänemark im Tor der U-17-Nationalmannschaft

Yannic Lenze hat in der vergangenen Saison zwei Bundesliga-Spiele für die A-Junioren des FC Schalke 04 bestritten. Am 1. Dezember des vergangenen Jahres ist er kurz vor Ende des Spiels gegen Staffelsieger 1. FC Köln (0:2) für den verletzten Erdem Canpolat eingewechselt worden, und eine Woche später beim 2:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach hat er durchgespielt.

Ausgebildet worden ist Yannic Lenze beim ASV Tiefenbroich, ehe er nach seiner dreijährigen Station bei Fortuna Düsseldorf im Jahr 2015 beim FC Schalke 04 gelandet ist. Am 7. Oktober 2017 hat Yannic Lenze bei der 3:4-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Dänemark im Tor der deutschen U-17-Nationalmannschaft gestanden. (AHa)