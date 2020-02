Gelsenkirchen Schalke 04 kann im Viertelfinale des DFB-Pokals auf seinen Trainer zählen. Der DFB wird David Wagner nach seiner Roten Karte nicht sperren.

Nach Roter Karte: Schalke-Trainer Wagner freigesprochen

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen Trainer David Wagner eingestellt. Der 48-Jährige war im DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) am Dienstagabend von Schiedsrichter Harm Osmers mit einer Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden, nachdem Wagner den Hertha-Spieler Jordan Torunarigha an der Schulter festgehalten hatte.

Bei den Zuschauern sorgte diese Entscheidung für Unverständnis. Osmers begründete sie gegenüber dem "Kicker" so: "Für mich war bei der Rote Karten für David Wagner maßgeblich, dass er durch sein Verhalten die Spielfortsetzung verzögert hat. Rot wegen einer Tätlichkeit kam nicht in Betracht."

Gegner von Schalke wird am Sonntag ausgelost

Normalerweise hätte die Rote Karte eine Sperre für das Viertelfinale des DFB-Pokals nach sich gezogen. Der DFB hat die Vorsperre nun aufgehoben.

Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des Sportgerichts, erklärt die Entscheidung in einer Stellungnahme wie folgt: "David Wagner ist kein unsportliches Verhalten vorzuwerfen. Sein Verhalten gegenüber dem unmittelbar zuvor gefoulten und erregten Spieler Jordan Torunarigha war vielmehr von Hilfestellung und beruhigender Fürsorge geprägt. Das hat der Hertha-Spieler in seiner Stellungnahme auch bestätigt."

Die Reaktion von Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider: "Für uns ist dieser Freispruch folgerichtig, denn wir haben immer das betont, was auch die TV-Bilder gezeigt haben: dass unser Trainer David Wagner in besagter Szene keinerlei unsportliches Verhalten in irgendeiner Form an den Tag gelegt hat, sondern dass sein Verhalten von Fair Play gegenüber Jordan Torunarigha getragen war."

Wagner kann in der nächsten Pokalrunde somit an der Seitenlinie stehen. Wer der Gegner sein wird, ist noch offen. Dies entscheidet sich am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Dann erfolgt die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum. (tm)