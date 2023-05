Schalke-Trainer Reis: Das sind die drei Schritte zum Klassenerhalt

So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt sei schon geschafft, erklärt Schalkes Trainer Thomas Reis. Die nächsten sollen schon bald folgen.

Schon seit Wochen hat jedes Bundesligaspiel für den abstiegsbedrohten FC Schalke 04 Endspielcharakter. Trainer Thomas Reis hielt bis zuletzt nicht viel von diesen Formulierungen. Doch vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nimmt auch Reis das Wort „Endspiel“ erstmals in den Mund: „Es ist ja nicht das erste Endspiel. Aber auch ich bezeichne es jetzt als Endspiel, weil es unser letztes Heimspiel ist.“

Und in den Heimspielen haben die Schalker in den vergangenen Monaten den Grundstein dafür gelegt, dass sie zwei Spieltage vor Saisonende immerhin auf Rang 16 stehen. „Wir wollten unter meiner Regie mehrere Schritte gehen und den ersten haben wir geschafft: Wir sind noch im Rennen um den Klassenerhalt. Auch nach diesem Spiel, am 34. Spieltag, haben wir noch die Chance“, erklärt Reis. Diesen ersten Schritt wollte er mit seiner Mannschaft gehen: „Und es ist uns gelungen.“

Schalke: Relegation wäre "vielleicht ein vierter Schritt"

Doch dabei soll es nicht bleiben. Der nächste Schritt sei, am Samstag drei Punkte gegen Eintracht Frankfurt zu holen. „Um uns eine gute Ausgangsposition zu verschaffen“, wie Reis sagt. „Dann müssen wir schauen, wie die Konkurrenz spielt.“ Und sollten die Ergebnisse an diesem Wochenende positiv für die Schalker ausfallen, „wäre der dritte Schritt der direkte Klassenerhalt“. Der Coach versichert, dass der ganze Klub noch an das Erreichen dieses großen Zieles glaube.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Perfekt machen kann Schalke den direkten Klassenerhalt an diesem Wochenende allerdings noch nicht – auch nicht mit einem Sieg gegen Frankfurt und mit Hilfe der Konkurrenz. Gesichert werden könnte aber zumindest die Relegation, sofern S04 gewinnt und Stuttgart in Mainz verliert. Die Relegation sei für Reis „vielleicht ein vierter Schritt“, an den aber noch nicht viele Gedanken verschwendet werden, solange die direkte Rettung noch möglich sei.

Schalke am letzten Spieltag bei RB Leipzig

Welches dieser Szenarien für Schalke nach Saisonende tatsächlich Realität wird, entscheidet sich erst nach dem letzten Spieltag: Da steht für die Königsblauen ein Auswärtsspiel bei Pokalfinalist RB Leipzig an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04