Schalke-Trainer Reis über Drexler: "Hat den nötigen Schmutz"

Endlich hat der FC Schalke 04 wieder ein Bundesligaspiel gewonnen und mit mutigem und engagiertem Fußball überzeugt. Über den 1:0-Sieg gegen Mainz, die fantastische Stimmung in der Veltins Arena und über die Entwicklung der Mannschaft und Neu-Trainer Thomas Reis reden Schalke-Reporter Andreas Ernst und die WAZ-Redakteure Matthias Heselmann und Sinan Sat in "19:04 Minuten - der Schalke-Talk".

Gelsenkirchen. Eine Änderung in der Startelf könnte es beim FC Schalke 04 im Topspiel gegen Bayern München geben. Ein Routinier drängt zurück ins Team.

Zweimal in Folge setzte Trainer Thomas Reis vom FC Schalke 04 auf dieselbe Startformation. Der Leidtragende war Dominick Drexler, mit fünf Pflichtspieltoren und drei Vorlagen aus 13 Partien bisher Schalkes Top-Scorer in dieser Saison. Unter Frank Kramer hatte Drexler einen Stammplatz sicher, unter Reis spielte er einmal gar nicht und wurde zweimal lediglich eingewechselt. Was sagt Reis vor dem Heimspiel gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky) über Drexler?