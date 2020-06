Schalke-Trainer Wagner: „Alles ein bisschen unvorhersehbar“

Trainer David Wagner gibt seiner Schalker Mannschaft in Frankfurt Anweisungen.

Frankfurt / Essen. Trotz der Niederlage in Frankfurt sieht Schalkes Trainer David Wagner auch positive Ansätze. Die zweite Halbzeit macht ihm Hoffnung.

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 setzte bei Eintracht Frankfurt erneut auf eine ganz junge Mannschaft – und wieder stand sein Team nach 90 Minuten als Verlierer dar. „Wenn man mit einer solch jungen Truppe hier herfährt, ist alles ein bisschen unvorhersehbar“, sagte der 48-Jährige nach dem 1:2 (0:1) bei "Amazon Prime Video".

Nach Meinung des Trainers hatte sein Team vor der Pause „ein bisschen zu viel Respekt“. Völlig verdient führten die Hessen dementsprechend mit 1:0 zur Pause. „Wir haben die Sechser nicht zugekriegt und sind zu tief gefallen. Frankfurt hatte zu viel Ballbesetzt und wir haben ihnen zu wenig Probleme bereitet“, analysiert er.

Schalke: David Wagner lobt sein Team für die zweite Halbzeit

Besser lief es allerdings im zweiten Durchgang, wo die Schalker nach dem Anschlusstreffer von Weston McKennie drauf und dran waren, zum Ausgleich zu kommen. „Dafür wie sie es in der zweiten Halbzeit gemacht haben, haben sie in Kompliment und Respekt verdient“, lobt Wagner seine Truppe. „Sie haben es versucht und man darf nicht vergessen, mit welchem Alter wir heute angetreten sind. Das sind ganz viele spannende und talentierte Spieler.“

Was den jungen Schalkern laut des Trainers noch fehlt, ist die nötige Cleverness. „Zum Beispiel Rabbi Matondo“, sagt er und beschreibt eine Strafraum-Szene, in der der Waliser am grätschenden Martin Hinteregger vorbeilief. „Wenn man da auf Elfmeter geht, mit ein bisschen mehr Erfahrung, dann gibt es da einhundertprozentig einen.“

Nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Boden: Schalkes Weston McKennie. Foto: firo

Trotz guter Ansätze nach der Pause ist Schalke seit inzwischen 14 Ligaspielen in Serie ohne Sieg – der Vereins-Negativrekord wurde damit ausgebaut. „Diese 14 ist eine eklige Zahl“, gibt Wagner zu. „Das ist nichts, was einem gefällt und Spaß macht, doch wir wissen warum.“