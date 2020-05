In dieser sportlichen Krise gibt es für die Fans des FC Schalke 04 eine Menge zu diskutieren – eins der Top-Themen ist vor dem Spiel an diesem Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky) die Besetzung des Sturms. Warum bekommen Ahmed Kutucu und Guido Burgstaller keine Chance? Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Schalke-Trainer David Wagner seine Sturm-Besetzung nach der Corona-Pause.

Im Revierderby bei Borussia Dortmund (0:4) setzte David Wagner auf den quirligen Benito Raman. „Dort“, sagt er, „war die Idee, einen kleinen, beweglichen Spieler gegen Mats Hummels zu stellen. Deswegen haben wir uns da für Raman entschieden.“ Am Sonntag ge­gen den FC Augsburg (0:3) waren der ehemalige Augsburger Michael Gregoritsch und Rabbi Matondo erste Wahl: „Da war unsere Idee, im 4-4-2-System mit einem größeren Zielspieler und einem beweglichen Spieler drumherum.“ Michael Gregoritsch sollte der Zielspieler sein, Rabbi Matondo der bewegliche. Und eben nicht Guido Burgstaller oder Ahmed Kutucu.

Wagners Ideen gingen nicht auf. Burgstaller und Kutucu warten noch auf ihre Startelf-Chance. Für den Österreicher könnte sie in Düsseldorf kommen. Einen Führungsspieler mit seiner Kampfstärke kann Schalke gut brauchen. Wenn noch ein zweiter Angreifer in der Startelf steht, könnte dies aber Raman sein, nicht Kutucu. Der Belgier trifft auf seinen Ex-Verein.

Schalke: Raman mit einer Vorlage im Hinspiel

Allein diese Tatsache ist für David Wagner aber keine Aufstellungsgarantie. „Extra-Motivation durch diese Tatsache kann bei einem Spieler der Fall sein, beim anderen bewirkt es aber das Gegenteil. Pauschalisieren ist schwierig“, sagt er. Michael Gregoritsch stand am Sonntag neben sich, Benito Raman legte in der Hinrunde gegen Fortuna (3:3) aber immerhin ein Tor vor. Sechs Treffer fielen im Hinspiel. Und laut Statistik müssen sich die Anhänger beider Vereine um eines keine Sorgen zu machen: Tore. In den drei Partien dieser Mannschaften im Jahr 2019 fielen 15 Treffer. Vor dem 3:3 in der Hinrunde gewannen die Schalker das Achtelfinale im DFB-Pokal am 6. Februar mit 4:1und verloren das Bundesliga-Spiel am 2. März mit 0:4.

Doch wird das Spiel diesmal torreich? In den vergangenen neun Partien gelangen Schalke nur zwei Treffer. Eins kündigte David Wagner an: „Wir müssen unseren Jungs Lösungsmöglichkeiten an die Hand geben.“ Das sagte er aber schon oft.