Schalke-Trainer Wagner: „Ich bin mein größter Kritiker“

Gelsenkirchen. Trainer David Wagner zieht Bilanz nach seinem ersten Schalke-Jahr - und übernimmt Verantwortung für einen Fehler im Derby gegen den BVB.

Es gab jede Menge aufzuarbeiten bei Schalke 04. Ein beispielloser Absturz in der Vereinsgeschichte mit 16 Spielen in Serie ohne Sieg hat dazu geführt, dass die Königsblauen auf Platz zwölf abrutschten und schon wieder nicht in der nächsten Saison im Europapokal spielen. Bei der Saisonanalyse fielen Trainer David Wagner viele Gründe für die sportliche Misere auf Schalke ein – einen selbstkritischen Eindruck hinterließ der 48-Jährige dabei nicht gerade. Dem trat er nun entgegen.

„Ich bin selbst mein größter Kritiker und weiß um die Fehler, die ich als Cheftrainer zu verantworten habe“, sagte Wagner im Interview mit dem Fachmagazin Kicker.

Wagner will auf Schalke wieder erfolgreichen Fußball spielen lassen

Gemeinsam mit seinem Assistenten-Team habe Wagner seine erste Saison als Cheftrainer auf Schalke analysiert. Sein Fazit: „Wir wissen jetzt, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um wieder erfolgreich Fußball zu spielen. Vor allem wissen wir, dass das, was bis Mitte Februar passiert ist, kein Zufall war. Das will ich, das wollen wir unseren Fans beweisen.“

Platz zwölf, 16 Partien ohne einen Dreier in Serie – das will und muss Wagner, der zumindest in der Schalker Fanszene nicht mehr unumstritten war, in der neuen Saison korrigieren: „Wir wollten auf keinen Fall den Eindruck der letzten Wochen und Monate stehen lassen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass mir die ersten sechs, sieben Monate in der Bewertung oft zu kurz kommen.“

Auf die Nachfrage nach Fehlern, die er gemacht habe, antwortete Wagner: „Von der Trainingssteuerung bis zur Aufstellung bin ich hauptverantwortlich für die sportliche Situation. Auch bei den Spielerverpflichtungen trage ich einen Teil der Verantwortung. Dieser Kritik muss ich mich stellen.“

Wagner erklärt seinen Fehler im Derby gegen den BVB

Als eine missliche Entscheidung führte Wagner an, dass er im Derby gegen den Borussia Dortmund, im ersten Spiel nach dem Wiederbeginn infolge der Corona-Unterbrechung, Salif Sané, Daniel Caligiuri und Suat Serdar nach überstandenen Verletzungen gleich wieder über die gesamte Spieldauer eingesetzt habe. „Wir wollten unbedingt ein positives Ergebnis gegen den BVB erzielen, das ist uns nicht gelungen“, erklärte Wagner.

Eine Fehlentscheidung wie gegen den BVB sei es danach gewesen, dass Schalke zu ängstlich, zu zögerlich gegen die Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen angetreten sei. Wagner begründete dies mit dem kollektiven Wunsch nach Sicherheit im Spiel: „Auch wenn es in keiner Weise unserer Spielphilosophie entspricht, für die wir stehen wollen: Es war eine gemeinsame Entscheidung als Team, für die ich die Verantwortung übernehme.“ (fs)