Schalke-Trainer Wagner lobt Fährmanns „positive Energie“

Sascha Riether will nicht zu viel aus seinem SMS-Chat mit Ralf Fährmann verraten, aber diese Episode ist einfach viel zu schön, um sie nicht zu erzählen. Es war am Abend, bevor Ralf Fährmann jetzt wieder das Training auf Schalke aufgenommen hat – als Gastspieler bei den Blauen, weil bei seinem norwegischen Klub Brann Bergen aufgrund der Corona-Pandemie nicht viel zu machen ist. Fährmann bereitete sich in seinem schmucken Haus in Recklinghausen auf die Rückkehr ins Training bei seinem Lieblingsclub vor und schrieb per Smartphone an Schalkes Team-Koordinator Sascha Riether: „Sascha, ich bin nervös wie vor dem ersten Schultag.“

Muss man viel mehr dazu sagen, was es Ralf Fährmann bedeutet, wieder auf Schalke zu sein?

Ein halbes Leben auf Schalke

Ralf Fährmann (31), in Chemnitz geboren und mit 14 Jahren in die königsblaue Knappenschmiede gewechselt, hat sein halbes Leben auf Schalke verbracht. Nur zweimal verließ der Torwart seinen Verein: 2009 ging er für zwei Jahre zu Eintracht Frankfurt, weil ihm Manuel Neuer den Weg ins Schalker Tor versperrte – damals ließ er sich extra eine Rückkehr-Klausel nach Schalke ins Vertragswerk einbauen. Und 2019 ließ er sich an Norwich City ausleihen, weil Schalke auf eine Zukunft mit Alexander Nübel baute. Norwich war ein Fehler – deswegen flüchtete er im März nach Norwegen, um wenigstens in der Eliteserien spielen zu können. Das hat wegen der Corona-Pandemie bisher noch nicht geklappt, aber sobald die Liga in Skandinavien wieder losgeht, will Fährmann dort noch einige Partien absolvieren. Dann will er Schalke noch einmal für wenige Wochen verlassen – noch einmal, und dann am liebsten nie wieder.

Fährmanns Wunsch: Die Karriere auf Schalke beenden

Denn zum 1. Juli kehrt Fährmann vereinbarungsgemäß ins Schalker Torwart-Team zurück, und es ist der Plan des 31-Jährigen, hier sesshaft zu werden. Fährmanns Wunsch: Er möchte seine Karriere eines Tages auf Schalke beenden. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft noch drei Jahre bis zum 30. Juni 2023.

Wenn Ralf Fährmann also jetzt während der Corona-Pause bereits auf Schalke trainiert, dann ist das auch ein Vorgriff auf die Zeit ab dem Sommer. Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether bestätigt: „Das ist für alle eine super Geschichte. Er kann sich jetzt bei uns im Training zeigen und sich auch schon für die nächste Saison beweisen.“ Dann, so ist der Gedanke, konkurriert er mit dem jungen Markus Schubert (21) um den Status als Nummer eins. Dritter Torwart bleibt Routinier Michael Langer (35).

Bisher hinterlässt Fährmann in den Trainingseinheiten unter den eingeschränkten Bedingungen der Corona-Auflagen einen guten Eindruck – „er ist gut drauf“, urteilt Sascha Riether, der mit dem Torwart ja noch zusammen gespielt hat. Schalkes Cheftrainer David Wagner kannte Fährmann dagegen bisher nur flüchtig aus wenigen gemeinsamen Tagen der Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer – für ihn bietet sich nun die Chance, den Torwart über einen längeren Zeitraum im Training zu beobachten. Im Gespräch mit der WAZ macht Wagner deutlich, wie willkommen ihm diese Gelegenheit ist: „Als eine Option war, dass er bei uns auf unbefristete Zeit mittrainieren kann, haben wir versucht, das so schnell wie möglich umzusetzen. Ich habe viel von ihm gehört, wir haben mehrfach in den vergangenen zehn Monaten telefoniert. Jetzt ist er dabei.“

Die meisten Mitspieler wussten vorher gar nicht Bescheid, als Fährmann vor einer Woche das erste Mal wieder auf den Trainingsplatz kam – Schalke hatte sie nicht eingeweiht. Aber in der Mannschaft kommt ein Typ wie Fährmann immer gut an. „Er ist einer, der schon in seiner ersten Trainingswoche positive Energie eingebracht hat“, berichtet Wagner und glaubt: „Das wird noch mehr und viel besser, wenn wir als Mannschaft trainieren können.“ Bisher hat Fährmann aufgrund der Corona-Einschränkungen auch noch nicht mit jedem einzelnen Spieler zusammen auf dem Platz gestanden.

Das unterscheidet Fährmann von anderen Profis

Der Ex-Kapitän ist zurück, und damit auch ein Stück königsblaue Identifikation. Fährmanns Ziel war es immer, auf Schalke zu spielen: Solange das gewährleistet war, haben ihn Angebote anderer Vereine nie interessiert – auch das unterscheidet ihn von einigen anderen Profis, die vor und nach ihm schon das Schalker Tor gehütet haben.

Viele Fans äußern sich auch bereits sehr positiv, dass er wieder da ist. Wagner ringt das im Gespräch mit der WAZ nur Respekt ab: „Das zeigt, wie anerkannt Ralle hier ist. Und Anerkennung bekommt man nur, wenn man Leistung abgeliefert hat. Dementsprechend war ich sofort mit dabei, als Ralle sich gemeldet und die Situation erklärt hat.“