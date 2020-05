Schalke: Trainer Wagner macht Schubert zum Bauernopfer

Es ist ein Reflex, mit dem sich Alexander Nübel wohl noch bis zum Ende seiner Schalker Tage abfinden muss. Der Torhüter flog, streckte sich vergeblich, nahm die unsanfte Landung mit der Gewissheit, dass er den Ball nicht mehr erreichen konnte, in Kauf – da fragten die Sky-Kommentatoren bereits, ob dem Bremer Siegtreffer nicht ein Fehler des 23-Jährigen vorangegangen sei. Man assoziiert in dieser Saison schnell: Schalke kassiert ein Gegentor, also muss der Torhüter gepatzt haben. In diesem Fall aber gilt: Nein, Nübel trifft keine Schuld am 0:1.

So weit ist es gekommen auf Schalke, dass sich der Torwart – egal ob Nübel oder der diesmal wieder auf die Bank gesetzte Markus Schubert – grundsätzlich Zweifeln ausgesetzt sieht. Was natürlich mit den Leistungen des Duos zusammenhängt.

Vierter Torwartwechsel in dieser Saison beim FC Schalke 04

Es ist aber auch das Ergebnis einer „Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“-Entwicklung auf dieser Position. Trainer David Wagner war durch einen Platzverweis, eine Verletzung und eine Fan-Revolte dreimal gezwungen, einen Tausch vorzunehmen. Der Wechsel vor diesem Spieltag war leistungsbezogen – und korrekt. Die Konsequenz ist aber auch, dass weder Nübel noch Schubert ein kratzerloses Nervenkostüm haben und so der zehnfachen allgemeinen Verunsicherung vor sich Halt geben können.

Im Fall von Alexander Nübel, der nach der Corona-Verlängerung der Bundesligasaison einen Arbeitgeber in München hat, mag das die Schalker nicht groß stören. Wie sich Markus Schubert aber fühlen muss, wenn nun doch ein eigentlich schon gedanklich aus dem Kader gestrichener Spieler statt seiner zwischen den Pfosten steht, ist auch klar: als Sündenbock, als Bauernopfer. So handelt ein Trainer in der Regel nur, wenn er sich bereits darüber im Klaren ist, auch in der neuen Saison nicht mehr mit dem Spieler zu planen. In der aktuellen Verfassung ist der 21 Jahre alte Schubert, eigentlich ja als Mann der Zukunft gedacht, aber nicht der einzige Schalker, der den Beweis der Bundesligatauglichkeit schuldig ist.

Von Nübel bekommt Schalke keine Stabilität, von Schubert nicht - von Wagner auch nicht

Diese Entscheidung in der Torhüterfrage wirkt sich auch auf die Leistung der Feldspieler aus. Niederlage für Niederlage seit Wiederbeginn wird die spielerische Armut mit Verletzten und mangelndem Selbstbewusstsein erklärt. Weder Nübel noch – wer weiß: im weiteren Saisonverlauf ja vielleicht erneut – Schubert geben Schalke Stabilität. Vom Trainer, der dazu ebenso in der Lage sein sollte, ist allerdings auch nicht viel zu sehen.