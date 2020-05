Schalke-Trainer Wagner steht völlig zu Recht in der Kritik

Essen Im Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über die aus Reviersicht enttäuschende Englische Woche. Schalke steckt immer tiefer in der Krise.

Es war bisher nicht die Woche unserer Revierklubs Borussia Dortmund und Schalke 04. Während die Königsblauen am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf die dritte Niederlage im dritten Spiel nach der Bundesliga-Fortsetzung einstecken mussten, verlor der BVB das wohl vorentscheidende Spiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft mit 0:1 gegen die Bayern. Der Rückstand auf den Rekordmeister ist somit auf sieben Punkte angewachsen. Bei sechs verbleibenden Spielen sind die Titelchancen für die Dortmunder nur noch äußerst gering. "Hinter den Meisterschaftskampf können wir einen Haken machen", betonen Moderator Timo Düngen und Funke-Reporter Andreas Ernst in unserem Podcast "Fußball Inside" unisono.

Lucien Favre hat Spekulationen dementiert, wonach er über einen vorzeitigen Abschied von Borussia Dortmund nachdenkt. „An Aufgeben denke ich überhaupt nicht. Gestern waren wir alle enttäuscht, meine Worte im Interview direkt nach dem Spiel scheinen aber vielfach falsch verstanden worden zu sein“, sagte der Fußball-Lehrer einen Tag nach dem 0:1 (0:1) im Bundesliga-Gipfel. Dieses versuchte Relativieren konnte die Diskussion um seine Zukunft aber nicht verstummen lassen. Der BVB hat wieder eine Trainerfrage, die er beantworten muss. "Jahr für Jahr die Vizemeisterschaft zu holen, kann nicht der Anspruch des BVB sein", betont Funke-Reporter Ernst. Die Dortmunder seien weiterhin auf der Suche nach dem passenden Trainer: "Nach der Ära Klopp hatte der BVB kein gutes Händchen bei der Trainerauswahl", unterstreicht Ernst.

Schalke: Mauertaktik in Düsseldorf

Über den Cheftrainer wird trotz einer ausgesprochenen Jobgarantie auch im Schalker Umfeld intensiv diskutiert. Trainer David Wagner steht aufgrund des sportlichen Absturzes in der Rückrund massiv in der Kritik. Und das ist berechtigt, findet Ernst: "Für die Taktik in Düsseldorf fehlen mir die Worte", sagt er. "Schalke ist bei der Fortuna mit einer Mauertaktik angetreten und Wagner hat dies nach dem Spiel auch noch rechtfertigen wollen. Wagner steht aktuell völlig zu Recht in der Kritik."

Die komplette Analyse über den BVB, Schalke, den VfL Bochum und eine Vorschau auf das kommende Wochenende gibt es in unserer neuen Folge von Fußball Inside.

Hier geht es zur neuen Podcast-Folge.