Schalke Transfer-News: Sergio Rico und Selim Amallah angeblich im Fokus

Gelsenkirchen. Immer wieder werden Spieler mit S04 in Verbindung gebracht. Wir informieren über alle Gerüchte und Transfernews rund um Schalke 04.

Wenigen Wochen vor dem Ende der Saison sieht es aus, als würde Schalke 04 das internationale Geschäft zum zweiten Mal in Serie verpassen. Als Zehntplatzierter der Bundesliga hat Königsblau aktuell fünf Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Rang.

Was die Transferplanung angeht, bedeutet das wohl, dass der Klub sich keine großen Sprünge erlauben kann. Kostspielige Neuzugänge sind dementsprechend unwahrscheinlich. Trotzdem werden immer wieder Spieler mit Schalke in Verbindung gebracht.

Mehr News und Gerüchte zu Schalke 04:

Wir geben einen Überblick über alle Gerüchte und Transfernews zu S04. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schalke 04 angeblich mit Interesse an Selim Amallah

Auf der Suche nach Verstärkungen für das offensive Mittelfeld soll der FC Schalke 04 angeblich auf Selim Amallah gestoßen sein. Wie die belgische Zeitung "Le Derniere Heure" berichtet, soll der Bundesligist Interesse am 23-Jährigen Spielmacher von Standard Lüttich haben.

Neben Königsblau soll der marokkanische Nationalspieler allerdings auch bei Newcastle United und dem FC Valencia auf dem Zettel stehen. Mit sieben Toren und vier Assists in 25 Saisonspielen für Standard zeigte er zuletzt starke Leistungen.

Transfergerücht: Schalke mit Interesse an Torwart Sergio Rico

Bundesligist Schalke 04 könnte sich im Sommer womöglich mit Torwart Sergio Rico von Paris Saint-Germain verstärken. Wie das spanische Online-Portal "fichajes" erfahren will, soll der 26-Jährige eine „reale Option“ bei den Königsblauen sein.

Rico ist seit Sommer vom FC Sevilla an den französischen Meister aus Paris ausgeliehen und dort hinter Keylor Navas die Nummer zwei. In Sevilla soll der Keeper dem Bericht zufolge allerdings keine Zukunft mehr haben.

Schalke: Wende im Transferpoker um Benjamin Stambouli – Vertragsverlängerung möglich

Macht wieder Übungen mit Ball: Schalkes Innenverteidiger Benjamin Stambouli. Foto: firo

Benjamin Stambouli könnte seinen zum 30.06 auslaufenden Vertrag bei Bundesligist Schalke 04 womöglich doch noch verlängern. Das verriet Teammanager Sascha Riether in einer Medienrunde am Mittwoch.

„Es wurden Gespräche geführt, dann kam die Corona-Pause. Benji ist ein ganz positives Beispiel, wie man als Typ vorangehen kann, wie man Schalke leben kann. Deshalb denke ich schon und hoffe, dass wir Benji über die Saison hinaus bei Schalke 04 sehen werden“, sagt der Leiter der Lizenzspielerabteilung. „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen sieht man, auf wen man sich verlassen kann. Ich glaube, Benji hat gute Signale gesendet und dass die Verantwortlichen gesehen haben, was wir ihm haben. Am Ende müssen aber zwei Parteien zusammenfinden.“

Fenerbahce angeblich an Schalke-Talent Mercan interessiert

Schalkes Mittelfeldspieler Münir Levent Mercan hat angeblich das Interesse des türkischen Spitzenklubs Fenerbahce geweckt. Wie die Zeitung "Takvim" berichtet, sollen die Kanarienvögel eine Verjüngungskur planen und dabei den 19-Jährigen im Auge haben.

Im Training lernt er für die Bundesliga-Karriere: Levent Mercan. Foto: RHR-FOTO/Tim Rehbein / RHR-FOTO

Mercan steht auf Schalke allerdings noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit bestritt der gebürtige Recklinghäuser vier Pflichtspiele für die Profis. In der ersten Runde im DFB-Pokal (5:0 beim SV Drochtersen/Assel) gelang ihm dabei sogar sein erstes Tor für die Schalker Profimannschaft. (rh)