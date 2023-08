Schalke: Transfer von Derry John Murkin bahnt sich an

Gelsenkirchen. Schalke ist auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Bei Derry John dürfte es bis 1. September Vollzug geben.

Mit Spannung blicken die Schalke-Fans dem Deadline Day entgegen. Am Freitag schließt das Transferfenster, der Fußball-Zweitligist wird wohl noch einmal zuschlagen: Linksverteidiger Derry John Murkin (24) vom Eredivisie-Klub FC Volendam steht nach Informationen dieser Redaktion vor einem Wechsel zu den Königsblauen. Der Spieler möchte unbedingt nach Schalke wechseln, nur noch die beiden Klubs müssen sich nun einigen.

Murkin wurde in Colchester in England geboren, weil seine Mutter den Job wechselte, zog er im Alter von vier Jahren in die Niederlande. Im Alter von 16 Jahren wechselte er in die Jugend des FC Volendam, nachdem er zuvor für die kleineren Vereine ZVV Zaandjik, KFC Koog an de Zaan, VPV Purmersteijn und Fortuna Wormerveer gespielt hatte. "Das ist ein Spieler, der auf der Liste ist, mit dem wir uns beschäftigen. Ich glaube, da gibt es Probleme mit dem abgebenden Verein. Ich habe ja gesagt, dass ich mir auf der Position noch jemanden wünsche", sagte Trainer Thomas Reis. Für die Position des Linksverteidigers hat Schalke nur den verletzungsanfälligen Thomas Ouwejan zu Verfügung, der gegen Holstein Kiel wegen muskulären Problemen ausgewechselt werden musste.

Schalkes Linksverteidiger Thomas Ouwejan. Foto: firo

Schalke: Derry John Murkin begann als Linksaußen

In seiner Jugendzeit kam er überwiegend als Linksaußen zum Einsatz, bevor er als Profi zum linken Verteidiger umgeschult wurde. In seinem dritten Jahr gelang ihm der Durchbruch. In 32 Spielen in der zweiten niederländischen Liga erzielte er sechs Tore und legte sieben Treffer vor, wurde dafür zum "FC Volendam Talent des Jahres" gewählt.

Große Teile der folgenden Saison 2021/22 verpasste er wegen einer Fußverletzung. Er bestritt erst die letzten vier Spiele und trug zwei Vorlagen zum Aufstieg in die Eredevisie bei. Dort ist er Stammspieler und kam seit Beginn der Saison 2022/23 zu 34 Einsätzen (kein Tor, fünf Vorlagen).

