Schalke-Transfers: S04-Kandidat in die Türkei - alle News und Gerüchte

Gelsenkirchen. Schalke ist in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Auf dem Transfermarkt soll sich noch etwas tun bei S04. Alle News und Gerüchte.

Schalke 04 hat sich nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga neu aufgestellt. Namhafte Spieler wie Alex Kral (Union Berlin), Marius Bülter (TSG Hoffenheim) oder Rodrigo Zalazar (SC Braga) haben die Königsblauen in diesem Transfer-Sommer verlassen.

Insgesamt sieben externe Zugänge können die Schalker verzeichnen. Abgeschlossen die die S04-Planung aber noch nicht. Ein Verteidiger soll noch geholt werden. In diesem Artikel halten wir Sie auf dem Laufenden, was News und Gerüchte - insbesondere auf dem Transfermarkt - bei Schalke betrifft. Das Transferfenster ist in diesem Jahr bis einschließlich des 1. Septembers offen.

Schalke-Kandidat Gerrit Holtmann wechselt in die Türkei

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Flügelspieler Gerrit Holtmann für die kommende Saison an den türkischen Erstligisten Antalyaspor Kulübü verliehen. Das gab der VfL am Sonntag bekannt. Der 28-Jährige war zuletzt unter Trainer Thomas Letsch nicht mehr über eine Reservistenrolle hinausgekommen.

Auch Schalke 04 hatte Interesse am ehemaligen Schützling von Trainer Thomas Reis, ein Transfer war aber auch finanziellen Gründen nicht zu realisieren.

Schalke: Weitere News und Hintergründe

Nach halbem Jahr auf Schalke: Jere Uronen findet neuen Verein

Die vergangene Rückserie verbrachte Jere Uronen beim FC Schalke 04. Einen bleibenden Eindruck hinterließ der 29-Jährige nicht: Uronen blieb bei seinen elf Einsätzen auf der linken Abwehrseite blass und fiel zwischenzeitlich mehrere Wochen verletzt aus.

Nach dem Abstieg aus dem Ende der Leihe kehrte der finnische Linksverteidiger zunächst zu seinem Stammklub Stade Brest nach Frankreich zurück. Nun wechselte Uronen erneut den Verein: Charlotte FC aus der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) gab seine Verpflichtung bekannt.

Schalke: Die Abgänge und ihre neuen Vereine

Rodrigo Zalazar (SC Braga), Marius Bülter (TSG Hoffenheim), Mehmet Aydin (Trabzonspor), Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld), Moritz Jenz (VfL Wolfsburg), Alex Kral (Union Berlin), Sepp van den Berg (Mainz 05), Eder Balanta (FC Brügge), Michael Frey (Royal Antwerpen), Tim Skarke (Union Berlin), Jere Uronen (Charlotte FC), Alexander Schwolow (Union Berlin)

Mehmet Can Aydin wechselt auf Leihbasis zu Trabzonspor

Nach Florian Flick, der fest zum 1. FC Nürnberg wechselt, hat der FC Schalke auch den Wechsel von Mehmet Can Aydin bestätigt.

Der Rechtsverteidiger wechselt auf Leihbasis für eine Spielzeit in die türkische Süper Lig zu Trabzonspor. Der türkische Spitzenklub sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Schalke holt Talent vom FC Bayern

Der FC Schalke 04 wird noch einmal auf dem Transfermarkt tätig. Vom FC Bayern München II wechselt Yusuf Kabadayi auf Leihbasis zu den Königsblauen.

Schalke Kabadayi für ein Jahr aus und hat eine Kaufoption. Nach Informationen dieser Redaktion liegt diese bei knapp über einer Million Euro. Beim FC Bayern hatte Kabadayi erst gerade seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Kabadayi ist in der Offensive vor allem als Linksaußen zuhause. Der gebürtige Münchener spielt seit 2012 in der Jugend des Rekordmeisters und durchlief nahezu alle Jugendmannschaften. Zudem ist er deutscher U19-Nationalspieler.

Ex-Schalker Yoshida findet neuen Verein

Mit dem Abstieg des FC Schalke 04 endete auch die Zeit von Maya Yoshida in Gelsenkirchen. Nur beim Klassenerhalt hätte sich der Vertrag des japanischen Abwehrroutiniers verlängert. Gut zwei Monate später ist klar, bei welchem Verein Yoshida seine Karriere fortsetzt. Der 34-Jährige wechselt in die USA und wird künftig für LA Galaxy auflaufen.

Der Verein aus dem Süden Kaliforniens ist mit fünf Siegen Rekordmeister der Major League Soccer (MLS), steht nach 23 Spieltagen der laufenden Saison allerdings auf dem vorletzten Tabellenplatz der Western Conference. Nun soll Yoshida die Defensive von LA Galaxy stabilisieren. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison.

Maya Yoshida wird Schalke nach nur einem Jahr wohl wieder verlassen. Foto: Getty

1860 München holt ehemaligen Schalke-Transferflop

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite ist 1860 München fündig geworden. Mit Kilian Ludewig wechselt ein Rechtsverteidiger leihweise zum Drittligisten, der früher auch das Trikot des FC Schalke 04 trug.

Seine Zeit in Gelsenkirchen dürfte der inzwischen 23-Jährige in sportlicher Sicht aber nicht in guter Erinnerung haben: Ludewig verbrachte die Saison 2020/21 auf Leihbasis in Gelsenkirchen - und war Teil der Abstiegsmannschaft. Nachdem er anfangs gesetzt war, verlor Ludewig seinen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite und zog sich später einen Mittelfußbruch zu. Er spielte nie wieder für S04.

Der gebürtige Hamburger wurde damals von RB Salzburg ausgeliehen. Beim österreichischen Topklub stand er bis zuletzt unter Vertrag. Nach seiner Zeit auf Schalke wurde er an Willem II Tilburg in die Niederlande und Aalborg BK nach Dänemark verliehen. Bei Aalborg kam der Außenspieler regelmäßig zum Einsatz.

Bericht: Anderlecht soll Angebot für Zalazar hinterlegt haben

Rodrigo Zalazar gilt bei Schalke 04 als Verkaufskandidat. Mit dem 23-Jährigen, der in Gelsenkirchen noch bis 2026 unter Vertrag steht, könnte der Bundesliga-Absteiger eine ordentliche Ablöse erzielen. Laut Bild-Zeitung soll sich der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht um den Uruguayer bemühen - und sogar schon ein Angebot bei Schalke hinterlegt haben.

Schalkes Rodrigo Zalazar. Foto: AFP

Ex-Schalker Itakura für 20 Millionen Euro nach Italien?

Ko Itakura soll auf der Liste des italienischen Meisters SSC Neapel stehen. Der 26-Jährige steht bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, zuvor gehörte er zu den Helden auf Schalke, die den Aufstieg feierten. Damals war er von Manchester City ausgeliehen, Borussia Mönchengladbach kaufte Itakura im Sommer 2022 von Manchester City für wohl 5 Millionen Euro. Und könnte ihn nun nur zwölf Monate später für bis zu 20 Millionen Euro weiterverkaufen.

Amine Harit wechselt fest zu Olympique Marseille

Offensivspieler Amine Harit wird nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren. Der 26-Jährige wechselt zum französischen Erstligisten Olympique Marseille, an den er in den vergangenen beiden Jahren schon verliehen worden war. «Die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht hat gegriffen», teilte der Fußball-Zweitligist am Samstag mit. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei fünf Millionen Euro liegen, sein Marktwert bei rund zwölf Millionen Euro. Der marokkanische Nationalspieler kam 2017 vom FC Nantes, absolvierte anschließend für Schalke insgesamt 119 Partien und erzielte dabei 13 Tore.

Sidi Sané vor Wechsel auf Leihbasis zu Arminia Bielefeld

Nach Nassim Boujellab könnte ein weiterer Schalker bei Arminia Bielefeld landen. Wie Transfermarkt.de berichtet, steht Sidi Sané vor einem Wechsel auf Leihbasis zum Zweitliga-Absteiger. Der Offensivmann soll zugleich seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Schalke verlängern. Diese Redaktion hatte bereits am Montag berichtet, dass Sané den Verein verlassen kann. Der jüngere Bruder von Nationalspieler Leroy Sané konnte sich nach seiner Zeit in der Schalke-Jugend im vergangenen Jahr nicht bei den Profis durchsetzen.

Boujellab wechselt von Schalke nach Bielefeld

Mittelfeldspieler Nassim Boujellab wechselt ablösefrei vom FC Schalke 04 zu Arminia Bielefeld in die 3. Liga. Das teilte der Zweitliga-Absteiger am Mittwoch mit. Der 24-Jährige absolvierte bislang 30 Bundesligaspiele, in denen er ein Tor erzielte. Auf Schalke spielt er unter Trainer Thomas Reis keine Rolle mehr. Bis Ende 2022 war Boujellab an HJK Helsinki ausgeliehen gewesen. Für den finnischen Club lief er unter anderem in der Europa League auf.

Nassim Boujellab verlässt den FC Schalke 04. Foto: firo

„Er kann unser Spiel aus dem Zentrum heraus mit seiner Dynamik, Übersicht und Kreativität gestalten und immer wieder Impulse setzen“, sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. „Wir sind überzeugt, dass wir wieder eine positive Entwicklung bei Nassim entfachen können und wir gemeinsam viel Freude haben werden.“

Schalke: Eigengewächs bringt VfL Osnabrück viel Geld ein

Geldregen für Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück: Der Abgang von Ex-Schalker Sven Köhler ist fix. Der 26-Jährige hat mit starken Leistungen in der Mittelfeldzentrale das Interesse zahlreicher Vereine geweckt. Er entschied sich für eine Zukunft im Ausland: Köhler läuft nach der Sommerpause für den dänischen Erstligisten Odense BK auf.

"Der Wechsel von Sven wurde von uns nicht forciert, wir hätten ihn gerne weiterhin als Teil des Teams in Osnabrück weiterentwickelt", sagt Sportdirektor Amir Shapourzadeh, der sich über eine Ablöse freuen kann. Denn durch den Aufstieg hatte sich Köhlers Vertrag verlängert. Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) fließen rund 750.000 Euro - das ist ein neuer Rekordwert für den Verein.

Doch der frühere Schalker, der mit den Königsblauen 2015 die U19-Meisterschaft an der Seite von Leroy Sané gewann und über Schalkes zweite Mannschaft und den SV Lippstadt nach Osnabrück kam, folgte dem Ruf aus Skandinavien. "Das Interesse am Spieler war aber sowohl national als auch von ausländischen Klubs hoch, sodass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle Seiten zufriedenstellend ist."

Schalke-Abgang fix: Ranftl bleibt in Österreich

Das Kapitel Schalke 04 ist für Reinhold Ranftl endgültig beendet. Nach einjähriger Leihe wechselt der Verteidiger nun fest zu Austria Wien. Das gab Schalke am Sonntag bekannt.

Schalke holt Lasme aus Bielefeld

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 baut weiter seinen Kader für die 2. Liga auf. Die Königsblauen gaben am Samstag die Verpflichtung von Bryan Lasme bekannt, der Stürmer kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Die Arminia verpflichtete dafür Merveille Biankadi vom 1. FC Heidenheim, der zuletzt schon in der 3. Liga stürmte und dort an 1860 München ausgeliehen war.

Schalke: Torwart Marius Müller ist der dritte S04-Transfer

Marius Müller ist Schalkes neue Nummer zwei. Er kommt vom FC Luzern. Das gaben die Königsblauen am Donnerstag bekannt. Doch wie plant Schalke mit dem 29-Jährigen und welche Rolle nimmt er künftig ein? Die Analyse zum Schalke-Transfer lesen Sie hier.

Michal Karbownik ist ein Kandidat für Schalkes linke Außenbahn

Schalke 04 will noch einen Linksverteidiger verpflichten - und hat in der Nachbarschaft einen Kandidaten gefunden. Er heißt Michal Karbownik und steht bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Zuletzt war er an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Alles zum aktuellen Stand gibt es hier.

Foto: dpa

Schalke: Gerüchte um Torwart Marius Müller vom FC Luzern

Nach Informationen der Schweizer Zeitung "Blick" ist Schalke 04 an Torwart Marius Müller (29) vom FC Luzern interessiert. Die Königsblauen werden als Interessent genannt. Müller steht in Luzern bis 2025 unter Vertrag, der Klub plane jedoch nicht mehr mit dem Torhüter.

André Hechelmann, neuer Sportdirektor beim FC Schalke 04, hat aktuell alle Hände voll zu tun. Foto: dpa

Schalke: Bryan Lasme von Arminia Bielefeld ein heißer Kandidat

Ein möglicher Neuzugang ist der Franzose Bryan Lasme. Der 24 Jahre alte Offensivspieler spielte zuletzt noch bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld, wo sein Vertrag zum Monatsende ausläuft – und auch Schalke zeigt tatsächlich Interesse an einer Verpflichtung. Mehr dazu lesen Sie hier in unserem Schalke-Faktencheck.

Schalke: Wechsel von Paul Seguin perfekt

Paul Seguin ist der zweite Neuzugang von Fußball-Zweitligist FC Schalke 04. Er kommt von Union Berlin zu den Königsblauen. Was die WAZ schon am Dienstag berichtet hat, machten die Gelsenkirchener am Mittwochvormittag dann auch offiziell. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Schalkern einen Dreijahresvertrag bis 2026.

Immanuel Pherai erteilt Schalke eine Absage und geht zum HSV

Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig hingegen wechselt nicht zu den Königsblauen. Nach Informationen der Braunschweiger Zeitung zieht der Spielmacher den Hamburger SV vor. Der HSV war aber ohnehin Favorit, die Schalker hatten eher loses Interesse bekundet, falls Pherai den Hamburgern absagen sollte.

Schalke: Nürnberg möchte Florian Flick halten

Florian Flick kehrt als Leihspieler zu den Königsblauen zurück. Doch es ist offen, ob Flick überhaupt bleibt. Er steht bis Juni 2024 unter Vertrag, eine weitere Leihe wäre nur möglich, wenn die Schalker den Vertrag verlängern. Oder aber sie verkaufen ihn direkt. Interessierte Klubs aus dem In- und Ausland gibt es genug. Auch der 1. FC Nürnberg, an den er zuletzt ausgeliehen war, möchte ihn behalten.

Wechselt vom SC Paderborn zu Schalke 04: Ron Schallenberg. Foto: firo

Schalke 04: Ron Schallenberg ist der erste Zugang

Schalke 04 hat seinen ersten Zugang in der laufenden Sommerpause. Ron Schallenberg kommt vom SC Paderborn. Alle Infos zum Schalke-Transfer gibt es hier.

Schalke: Zukunft von Tom Krauß noch ungeklärt

Mittelfeldspieler Tom Krauß wird die Königsblauen nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen. Der Sechser kehrt nach Ende des Leihgeschäfts zu RB Leipzig zurück, bleiben wird er beim DFB-Pokalsieger aber nicht. Seine sportliche Zukunft sei "noch ungeklärt", wie er im Interview mit Sky bestätigte.

Tom Krauß war für Schalke 04 nach dem Abstieg nicht zu halten. Foto: dpa

Zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach England. Diese dementiert Krauß, der gerne in der Bundesliga bleiben möchte. "England ist irgendwann ein Thema, aber jetzt nicht. Ich fühle mich dafür noch nicht bereit und ich bin noch sehr jung, Ich will mich weiterentwickeln, mache auch noch nicht alles super und da ist es das Wichtigste, zu spielen. Das muss gegeben sein bei dem jeweiligen Verein. Ich muss mich bereit dafür fühlen. England ist irgendwann ein Thema, ich weiß nicht wann, aber jetzt nicht. Ich will in Deutschland bleiben. Dann mal schauen, wo es hingeht."

Moritz Jenz wechselt zum VfL Wolfsburg

Bis zuletzt hatten Fans von Schalke 04 gehofft, ein Verbleib von Moritz Jenz nach dessen Leihe war aber ohnehin äußerst unrealistisch. Der Innenverteidiger wird der Bundesliga aber erhalten bleiben. Jenz wird nach Informationen von Sky zum VfL Wolfsburg wechseln. Der FC Lorient, der Stammverein von Jenz, hat zuletzt eine Ablösesumme zwischen sieben und zehn Millionen Euro gefordert.

Foto: firo

Schalke bekommt bei Tim Skarke Konkurrenz vom VfL Bochum

Schalke 04 würde Tim Skarke nach Ende des Leihgeschäfts mit Union Berlin gerne fest verpflichten. Wie diese Zeitung erfuhr, ist Zweitligist Schalke aber nicht mehr allein beim Werben um den 26-Jährigen. Auch der VfL Bochum ist stark am Offensivspieler interessiert. Skarke wäre ein möglicher Nachfolge-Kandidat für Gerrit Holtmann, den es in die USA zieht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schalke lehnt erstes Angebot für Bülter ab

Stürmer Marius Bülter, dessen Vertrag noch bis Juni 2025 gilt, will unbedingt wechseln. Die TSG Hoffenheim zeigt konkretes Interesse an einer Verpflichtung. "Wir sind in Gesprächen, das kann man bestätigen. Aber wir sind weit davon entfernt, von einem fertigen Vertragskonstrukt zu sprechen", sagte Sportdirektor André Hechelmann. Die Schalker fordern rund fünf Millionen Euro. Das erste Angebot des Bundesligisten liegt aber deutlich darunter bei etwa zwei Millionen Euro. Hechelmann spricht von einem "Anfangsstadium" der Verhandlungen, das Hoffenheimer Angebot sei "etwas weit entfernt" von Schalkes Vorstellungen.

Hertha BSC bastelt an einem Transfercoup

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat Torhüter Marius Gersbeck vom Karlsruher SC verpflichtet. Der 27-Jährige verbrachte die vergangenen vier Jahre beim KSC und entwickelte sich zu einem starken Zweitliga-Torhüter. Bis zu seinem Wechsel in den Südwesten stand der gebürtige Berliner über viele Jahre bei Hertha unter Vertrag.

Ein namhafter Mittelfeldspieler soll ebenfalls zur künftigen Schalke-Rivalen kommen. Denn wie Sky berichtet, steht Diego Demme vor einem Wechsel zum Absteiger. Der 31-Jährige ist aktuell bei der SSC Neapel unter Vertrag und feierte mit dem Verein die italienische Meisterschaft. Auf dem Weg dorthin kam der Mittelfeldspieler jedoch kaum zum Einsatz (sieben Spiele). Dem Bericht zufolge soll der frühere Kapitän von RB Leipzig bereit sein, für weniger Gehalt nach Berlin zu wechseln. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag.

Schalke bei Ron Schallenberg noch im Rennen

Schon seit längerem haben die Schalker eine Verpflichtung von Ron Schallenberg im Auge, der zuletzt Kapitän des SC Paderborn war. Daran hat sich nichts geändert. So ist der Stand im Rennen um den Sechser.

Schalke-Abgang fix: Jordan Larsson bringt Millionen-Einnahme

Schalke 04 hat sich mit dem dänischen Topklub FC Kopenhagen auf einen Transfer von Jordan Larsson (25) geeinigt. Der schwedische Offensivspieler bringt den Königsblauen knapp zwei Millionen Euro ein.

Schalke-Spielmacher Rodrigo Zalazar will gehen

Marius Bülter hat sich mit der TSG Hoffenheim auf einen Wechsel geeinigt und auch bei Rodrigo Zalazar stehen die Zeichen auf Abschied. Der Aufstiegsheld der vergangenen Saison möchte die Königsblauen in diesem Sommer verlassen und hat seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt. Ähnlich wie bei bei Bülter hofft S04 auf eine Einnahme für den Spielmacher, die im Bereich zwischen drei und fünf Millionen Euro liegt. Interessenten soll es nach Infos von Sky aus Deutschland, Spanien, Italien und Südamerika geben.

Wird Schalke 04 wohl verlassen: Spielmacher Rodrigo Zalazar. Foto: firo

Schalke: Verbleib von Tim Skarke weiter offen

Schalke 04 hofft weiter auf einen Verbleib von Offensivspieler Tim Skarke (26), der in der Rückrunde von Union Berlin ausgeliehen wurde. Das Problem: Skarke würde nach Kicker-Informationen gerne weiter in der Bundesliga spielen. Es gebe auch einige Interessenten. Die Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro ist für die Schalker viel zu hoch. Sollte sich Skarke für Schalke entscheiden, hoffen die Königsblauen auf ein Entgegenkommen des langjährigen Schalker Nachwuchs-Chefs Oliver Ruhnert, der sich beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin, Skarkes Hauptklub, um die Transfers kümmert.

Schalke möchte Offensivspieler Tim Skarke gerne behalten. Foto: firo

Schalke-Stürmer Marius Bülter einigt sich mit der TSG Hoffenheim

Marius Bülter wird Schalke 04 in diesem Sommer verlassen, das steht so gut wie fest. Der Angreifer will zur TSG Hoffenheim wechseln. "Sport1" und Sky berichten von einer Einigung zwischen Bülter und dem Klub aus Sinsheim. Im Raum stehe ein Dreijahresvertrag. Diesen wird Bülter aber nur unterschreiben, wenn sich die TSG mit den Königsblauen einigt. Nach Informationen dieser Redaktion verlangt Schalke bis zu fünf Millionen Euro.

Wird Schalke wohl verlassen: Stürmer Marius Bülter. Foto: Getty

Schalke: Was läuft mit Rick van Drongelen?

Schalke 04 sucht eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Als möglicher Neuzugang für das Abwehrzentrum wurde nun Rick van Drongelen genannt. Was dran ist an diesem Gerücht, lesen Sie hier.

Robust im Zweikampf: Innenverteidiger Rick von Drongelen (rechts) - hier im Trikot von Hansa Rostock. Foto: dpa

Schalke: Marius Bülter wohl nicht zu halten

Mit elf Treffern war Marius Bülter in der vergangenen Saison erfolgreichster Schalker Torschütze. Mit einem Verkauf könnte Schalke wohl eine ansprechende Ablöse generieren. Zuletzt war Schalke-Kaderplaner André Hechelmann noch optimistisch, dass Bülter bleibe: „Wir sind nicht genötigt, einen Spieler abzugeben, um noch andere Spieler verpflichten zu können“, sagte er vor rund einer Woche.

Das Blatt hat sich inzwischen gewendet. Nach Informationen dieses Redaktion und des "Kicker" möchte der Offensivspieler die Schalker aber verlassen. Interessenten in der Bundesliga sind die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und der FC Augsburg. Die Hoffenheimer haben aktuell die Nase vorn. Schalke hofft auf eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro.

Schalkes Tom Krauß bei Abschied gerührt

Gladbach und Mainz sollen Interesse haben: Tom Krauß wurde nun offiziell von Schalke verabschiedet. Der 21-Jährige richtete danach noch einmal rührende Dankesworte an die S04-Fans. Hier geht es zum Artikel.

Der neue Sportdirektor André Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel haben in diesem Sommer wieder viel zu tun. Foto: dpa

Tobias Mohr und der LASK - was läuft denn da?

Noch bis 1. September ist das Transferfenster geöffnet - auf Schalke gibt es das nächste Gerücht. Läuft da was zwischen Tobias Mohr und dem LASK? Hier geht es zum Artikel.

Schalke verabschiedet acht Spieler

Schalke hat sich von acht Spielern endgültig verabschiedet. Maya Yoshida, Alex Kral, Michael Frey, Eder Balanta, Jere Uronen, Alexander Schwolow sowie Moritz Jenz werden nicht mehr für die Königsblauen in der 2. Bundesliga auflaugen. Noch keine klare Positionierung gibt es bei Innenverteidiger Sepp van den Berg und Offensivmann Tim Skarke, die zuletzt ausgeliehen waren. Hier geht es zum Artkel.

#S04 verabschiedet Profis: Moritz Jenz, @MayaYoshida3, Tom Krauß, @alexkralcz, Michael Frey, Éder Balanta, Jere Uronen & Alexander Schwolow



VIELEN DANK für euren Einsatz und alles Gute für eure Zukunft, Männer! — FC Schalke 04 (@s04) June 7, 2023

Schalke 04: Gerüchte um Donat Rrudhani

Donat Rrudhani wird nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Zuletzt hatte es Gerüchte aus dem dem Kosovo gegeben, dass der Rechtsaußen von Young Boys Bern ein Königsblauer werden könnte. Eine Position, auf der Schalke schon Soichiro Kozuki und Kenan Karaman unter Vertrag stehen hat. Rrudhani hat in Bern allerdings noch Vertrag bis 2026 - und viel Ablösesumme kann Schalke nicht bezahlen. Leihgeschäfte sollen vermieden werden.

Reinhold Ranftl (mitte) spielt derzeit für Austria Wien. Foto: AFP

Bleibt Schalke-Leihgabe Reinhold Ranftl komplett in Wien?

Reinhold Ranftl steht eigentlich noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer enttäuschenden Saison 21/22 wurde Ranftl jedoch in der abgelaufenen Spielzeit an Austria Wien verliehen. Dort konnte er überzeugen - und würde nun wohl auch gerne bei der Austria bleiben. „Letztendlich liegt es nicht an mir, es liegt an den beiden Vereinen, dass sie sich einigen." Stand jetzt ist für den 31-Jährigen klar: „Für mich bedeutet das, dass ich nächstes Jahr einen Vertrag auf Schalke habe", sagte Ranftl gegenüber Sky.

Alex Kral wechselt von Schalke zu Union Berlin

Alex Kral bleibt der Bundesliga erhalten. Der Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Union Berlin. Das teilten die Köpenicker am Freitagmittag mit. Der 25-jährige stand in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 unter Vertrag, die ihn von Spartak Moskau ausgeliehen hatten. Den Abstieg mit Schalke konnte Kral aber nicht verhindern. In 29 Partien lief Kral für Schalke auf, er gab eine Vorlage. Bei den Königsblauen gehörte er zu den Leistungsträgern - früh war klar, dass eine Weiterverpflichtung in der 2. Bundesliga utopisch ist.

Simon Terodde geht weiter für Schalke 04 auf Torejagd. Foto: firo

Torjäger Simon Terodde bleibt Schalke doch erhalten

Diese Nachricht ist ein Hammer: Simon Terodde wird auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 spielen. Die Königsblauen und der S04-Angreifer konnten sich nun doch auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Teroddes neuer Vertrag gilt insgesamt für drei Jahre. Allerdings ist der Kontrakt zweigeteilt - nach dem Ablauf jeder Saison wird die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Profis spielen soll oder den Verein in anderer Funktion unterstützt. Parallel dazu wird Terodde ein Trainee-Programm absolvieren und die Unterstützung des Klubs bei dem Erwerb von Trainerlizenzen bekommen. "Ich bin sehr froh, dass die Verantwortlichen noch einmal auf mich zugekommen sind und mir auch über die kommende Saison hinaus eine Perspektive aufgezeigt haben", sagt Terodde.

