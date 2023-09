Schalke-Transfers: Murkin fährt heute mit nach Wiesbaden - Kalas nicht

Schalke will in der zweiten Bundesliga richtig durchstarten und holt nur einen Sieg. Der MSV will nach den grottenschlechten Spielzeiten der Vergangenheit eine deutliche Leistungssteigerung zeigen und steht nach vier Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Beide Vereine haben jeweils einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Schalke-Reporter Andi Ernst, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Nils Halberscheidt sprechen in der aktuellen Folge über Fehler, Pech und Störgeräusche, die anstehenden Matches, den Deadline Day und über die Möglichkeiten, die sich für die beiden Vereine in der Länderspielpause ergeben.

Gelsenkirchen. Zwei Zugänge verpflichtete Schalke nach dem Spiel gegen Kiel vor einer Woche. Doch nur einer fährt mit zum Spiel beim SV Wehen Wiesbaden.

Eine turbulente Woche liegt hinter dem FC Schalke 04 - mit Kritik an Trainer Thomas Reis, Zoff der Torhüter-Berater und Diskussionen um zu viele Muskelverletzungen. Wie die Zweitliga-Mannschaft der Königsblauen darauf reagiert, zeigt sich am Samstag im Spiel beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (13 Uhr/Sky).

Schalke: Kalas-Debüt im Testspiel beim SSV Ulm

Sieben Spieler muss Reis in Wiesbaden ersetzen. Kenan Karaman, Dominick Drexler und Bryan Lasme fallen laut Reis "bin in die Länderspielpause hinein aus". Drexler werde zuerst zurückkehren, so Reis.

Doch wie geht Reis mit den beiden Neuen um, die seit dem Spiel gegen Holstein Kiel (0:2) vor einer Woche zum Kader hinzustießen? Tomas Kalas (vereinslos, vorher Bristol City) und Derry John Murkin (FC Volendam) trainieren bereits mit der Mannschaft.

Innenverteidiger Kalas wird aber noch nicht zum S04-Aufgebot gehören. "Es war uns bewusst, dass es bei ihm ein bisschen dauern wird, um ihn spielfähig zu bekommen. Er macht im Training aber einen sehr, sehr guten Eindruck, ist relativ weit", sagte Reis und fügte hinzu: "Man muss schauen, wie es in der Länderspielpause aussieht." Kalas soll im Testspiel der Schalker beim Drittligisten SSV Ulm 1846 (Freitag, 8. September) debütieren.

Linksverteidiger Murkin fährt hingegen mit nach Wiesbaden. Reis formulierte das so: "Für ihn kann ein Kaderplatz herausspringen. Er hat schon Meisterschaftsspiele bestritten." Das stimmt, Murkin kam für Ex-Klub FC Volendam zweimal in der niederländischen Eredevisie gegen Vitesse Arnheim (1:2) und bei den Go Ahead Eagles (1:4) zum Einsatz.

In der Startelf steht Murkin aber noch nicht - Thomas Ouwejan bekommt die Gelegenheit, seinen Platz zu verteidigen. Die Schalker, so Reis, hätten in der Trainingswoche auch daran gearbeitet, dass die Stärken der Spieler besser zur Geltung kommen. Ouwejans Stärken: Flanken und Standardsituationen. Trifft er oder legt er Tore vor, dürfte es für Murkin vorerst schwer werden.

So könnte Schalke in Wiesbaden spielen

Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Tempelmann - Seguin, Ouedraogo - Kozuki, Terodde, Kabadayi.

Ersatzbank

Langer (Tor), Matriciani, Cissé, Murkin, Tauer, Latza, Idrizi, Topp, Kozuki

Es fehlen

Schallenberg (Rot-Sperre), Fährmann (Trainer-Entscheidung), Karaman, Lasme, Drexler (alle Muskelverletzungen), Greiml (Kreuzbandriss), Heekeren (U23), Kalas (Trainingsrückstand), Polter (Risswunde)

