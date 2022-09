Schalke-Transfers: Polter äußert sich zu Gerüchten – Lee-Abschied perfekt

Gelsenkirchen. Nach nur einem halben Jahr verlässt Dong-gyong Lee Schalke 04 schon wieder. Der Vertrag mit dem Südkoreaner wird aufgelöst.

Lange mussten die Fans von Schalke 04 am Donnerstag auf eine erste Transfer-Verkündung warten. Um kurz nach 18 Uhr gab es dann die erste offizielle Bestätigung: Dong-gyong Lee verlässt die Königsblauen vorzeitig. Der ursprünglich bis Jahresende datierte Leihvertrag wurde aufgelöst. Im Zuge dessen wechselt der 24 Jahre alte Südkoreaner zu Hansa Rostock.

„Natürlich haben sowohl der Spieler als auch wir uns seine Zeit beim FC Schalke anders vorgestellt. Dennoch muss man abwägen, was in der aktuellen Situation für alle Parteien die beste Lösung ist“, erklärte Sportdirektor Rouven Schröder den Abgang. „Lee ist ein toller Spieler und Profi, dazu will er sich für die Nationalmannschaft empfehlen. Aus diesem Grund sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Leihe – die für uns von vornherein risikolos war – noch während dieser Transferperiode zu beenden.“

Schalke: Polter mit unglücklichem Start in Gelsenkirchen

Am Deadline Day im Winter 2021 wurde Lee von Ulsan Hyundai ausgeliehen. Auch aufgrund einer Mittelfußverletzung kam der offensive Mittelfeldspieler allerdings nur zu einem Pflichtspieleinsatz für Schalke. Zuletzt reichte es für ihn nicht für einen Kaderplatz.

Die Schalker nicht vorzeitig verlassen wird hingegen Sebastian Polter. In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte, dass der 31 Jahre alte Stürmer die Königsblauen nach nur wenigen Wochen wieder verlassen wolle. Bei Twitter äußerte sich Polter dazu nun: „Gemeinsam unsere Ziele erreichen“, schrieb er. „Glaubt nicht alles was geschrieben wird! Ich fühle mich super wohl auf Schalke und werde alles geben damit wir wieder in die Erfolgsspur kommen!“

Erst im Juli war Polter für 1,5 Millionen Euro Ablöse vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Noch ist er sportlich allerdings nicht wirklich bei s04 angekommen. Nach den ersten fünf Pflichtspielen wartete er noch auf seinen ersten Treffer.

