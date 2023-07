FC Schalke 04 Schalke-Transfers: So viel Geld hat S04 schon eingenommen - und was noch kommen könnte

Gelsenkirchen. Schalke erzielt auch beim Verkauf von Marvin Pieringer eine Ablöse im Millionen-Bereich. Es dürfte nicht die letzte gewesen sein. Ein Überblick.

Am Samstag hatte Sportdirektor André Hechelmann schon angekündigt, dass es Anfang der Woche vielleicht Neuigkeiten geben könnte. Denn Marvin Pieringer fehlte dem FC Schalke 04 ja im Testspiel beim SC Spelle-Venhaus (3:0), weil er "mit einem interessierten Verein" verhandeln würde.

Nun ist klar: Jener Klub soll der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim sein. Schalke soll für den 23-Jährigen rund 1,5 Millionen Euro Ablöse kassieren. In der vergangenen Saison war der Stürmer an Zweitligist SC Paderborn ausgeliehen - und überzeugte dort mit zehn Toren und acht Vorlagen. S04 fühlt sich derweil mit dem Angriffs-Trio Simon Terodde, Sebastian Polter und Talent Keke Topp gut aufgestellt für die anstehende Zweitliga-Saison.

Schalke: Viel Geld durch Verkauf von Amine Harit

Obwohl der Klub im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nicht so sehr auf Transfereinnahmen angewiesen ist, um die Existenz zu sichern, kann Schalke die Erlöse für den Neubeginn in Liga zwei gut gebrauchen. Rechnet man die Pieringer-Millionen dazu, kommt der Verein auf ein Plus von circa zehn Millionen Euro durch verkaufte Leihspieler: Amine Harit (Olympique Marseille, 5 Mio), Can Bozdogan (FC Utrecht, 1 Mio), Jordan Larsson (FC Kopenhagen, 2,5 Mio), Kerim Calhanoglu (SpVgg Greuther Fürth) und eben Pieringer. Bei Harit allerdings geht eine Million an den Berater. Dazu hat man für Dries Wouters (Lommel SK mittlerer sechstelliger Betrag) und Reinhold Ranftl (Austria Wien, niedriger sechsstelliger Betrag) Einnahmen erzielen können.

Rodrigo Zalazar wird wohl nicht mehr im Schalke-Trikot jubeln. Foto: AFP

Das muss es aus Schalker Sicht noch nicht gewesen sein. Zwei Profis, für die es einen guten Markt geben dürfen, stehen in Gelsenkirchen noch unter Vertrag. Für Angreifer Marius Bülter erhofft man sich mindestens 4 Millionen Euro - die TSG Hoffenheim ist interessiert. Und in Verhandlungen mit einem möglichen neuen Klub geht Schalke im Fall Rodrigo Zalazar in einer Größenordung von 5 Millionen Euro. Weitere Verkaufkandidaten: Florian Flick, Blendi Idrizi und Mehmet Can Aydin - bei allen drei allerdings ist keine allzu hohe Ablöse zu erwarten.

Schalke: Diese Spieler verlassen S04

Abgänge: Alex Kral (Union Berlin), Maya Yoshida, Timothée Kolodziejczak, Nassim Boujellab (alle Vertragsende), Alexander Schwolow (kehrt zu Hertha BSC zurück), Moritz Jenz (kehrt zum FC Lorient zurück), Tom Krauß (kehrt zu RB Leipzig zurück), Jere Uronen (kehrt zu Stade Brest zurück), Eder Balanta (kehrt zum FC Brügge zurück), Michael Frey (kehrt zu Royal Antwerpen zurück)

Verkaufte Leihspieler: Amine Harit (Olympique Marseille, 5 Mio), Can Bozdogan (FC Utrecht, 1 Mio), Jordan Larsson (FC Kopenhagen, 2,5 Mio), Kerim Calhanoglu (SpVgg Greuther Fürth)

