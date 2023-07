Schalke: U19 hat einige Sorgen nach 4:0-Sieg gegen Ingolstadt

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Norbert Elgert zeigt sich mit der Leistung der U19 im Ingolstadt-Test zufrieden, aber mehrere Talente sind angeschlagen.

Das letzte 90-minütige Testspiel vor dem Startschuss in der A-Junioren-Bundesliga war für die U19 des FC Schalke 04 eine klare Sache. Die Königsblauen siegten vor 50 Zuschauern im Parkstadion gegen Süd/Südwest-Bundesligist FC Ingolstadt 4:0 (3:0). „Die erste Halbzeit war sowohl von der Intensität als auch vom Fußballerischen her gut. Wir haben schöne Tore erzielt“, bilanzierte Schalkes Trainer Norbert Elgert.

Schalke früh auf der Siegerstraße

Bruno Numbisie brachte die Königsblauen mit seinem Treffer nach 15 Minuten in Front. Defensivmann Vitalie Becker erhöhte nach schöner Flanke von Bilal Brusdeilins per Kopf auf 2:0 (21.). Sekunden später zirkelte Mittelfeldspieler Max Grüger einen Flachschuss zum 3:0 durch die Beine des Ingolstädter Torwarts Lars Böhmeke. Auf der Gegenseite hielt Schalke-Torwart Faris Yusufu, der in der letzten Saison bereits Erfahrung der U23-Regionalliga sammelte, einen Schuss von Ingolstadts Berkay Öztürk (36.).

Zur Pause wechselte Norbert Elgert auf mehreren Positionen, brachte unter anderem Keeper Luca Podlech für Yusufu. Auch Podlech konnte sich im zweiten Durchgang einmal auszeichnen, als er gegen den einschussbereiten Amour Nnokoson beherzt zupackte und somit einen drohenden Einschlag verhinderte (70.). Durch den eingewechselten Jermaine Jann, der mit seinem Schuss durch die Beine von FCI-Ersatztorwart Maximilian Huber zum Erfolg kam, setzte Schalke in der 90. Minute den Schlusspunkt.

„Für den letzten Test, der über die komplette Spielzeit geht, war das in Ordnung. Die zweite Halbzeit war deutlich schwächer als die erste, was aber durch die vielen Wechsel erklärbar ist. Dadurch leidet dann oft die Struktur. Unter dem Strich haben wir beide Halbzeiten gewonnen. Das war zuvor nicht der Fall“, meinte Norbert Elgert.

Seine Mannschaft hatte im Test gegen Eintracht Frankfurts U19 zur Halbzeit 0:3 hinten gelegen und am Ende 2:4 verloren. Gegen die A-Junioren von Westfalenligist Preußen Münster hatte Schalke 3:0 geführt, aber nach der Pause noch drei Treffer zum 3:3-Endstand einstecken müssen. Das 4:0 gegen Ingolstadt beendeten die Königsblauen nun mit komplett weißer Weste.

Schalke: U19 hat Personalprobleme

Einige Personalsorgen hat Norbert Elgert kurz vor dem Bundesligastart. Der variabel einsetzbare Sturm-Neuzugang Zaid Amoussou-Tchibara kam gegen den FCI gar nicht zum Einsatz. „Das wird bei ihm noch ein bisschen länger dauern“, sagt der Schalker Kult-Coach. Den von Borussia Dortmund geholten Bruno Numbisie musste der Coach wegen eines Schlags auf das Knie auswechseln. Und der Ex-Hannoveraner Jean Paul Ndiaye musste seinen Dienst bereits einige Minuten vor dem Pausentee beenden: Auch bei ihm machten sich Probleme bemerkbar.

