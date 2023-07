Schalke U19: Remis gegen Oberligist – attraktiver Liga-Start

Billerbeck. Die U19 des FC Schalke 04 spielt 1:1 gegen den Senioren-Oberligisten Schermbeck. Womit die Königsblauen den SVS-Trainer besonders beeindrucken.

Die U19 des FC Schalke 04 kennt ihr Programm in der A-Jugend-Bundesliga West – und den ersten Formtest hat das Team um Cheftrainer Norbert Elgert auch hinter sich.

Die Mannschaft und das Trainerteam um Elgert sind zurzeit im Trainingslager in Billerbeck und haben dort ihr erstes Testspiel dieser Vorbereitung auf die neue Saison bestritten. Gegen den Senioren-Oberligisten SV Schermbeck spielte Schalkes U19 1:1-Unentschieden.

Die Schalker lagen zur Halbzeit mit 0:1 zurück. Malte Grumann hatte Schermbeck in Führung gebracht (38.), für die Schalker glich Philip Buczkowski (72.) aus.

U19 des FC Schalke 04 lässt die Schermbecker laufen

Sleiman Salha, der Trainer der Schermbecker, fand: „Gefühlt haben wir gegen zwei Mannschaften gespielt, da der Gegner zur zweiten Hälfte fast komplett durchgewechselt hat.“ Der Coach des Senioren-Oberligisten wird in der NRZ außerdem so zitiert: „Wir hatten gute, aber auch weniger gute Erkenntnisse, wobei ich beides so früh in der Vorbereitung nicht überbewerten möchte.“ Über Schalkes U19 sagt er anerkennend: „Fakt ist, dass der Gegner über ganz schon viel Qualität verfügt und wir in der zweiten Halbzeit ganz schon viel laufen mussten.“

Das nächste Testspiel dieser Vorbereitung bestreitet die U19 der Schalker am kommenden Sonntag, 23. Juli, um 13.30 Uhr im Parkstadion gegen die A-Jugend von Eintracht Frankfurt.

In der A-Jugend-Bundesliga West beginnt die Saison für den ältesten Nachwuchs der Königsblauen mit attraktiven Partien. Der ersten Spiel zu Hause am Sonntag, 13. August, gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld folgen die Partien gegen den Gegner aus dem diesjährigen DFB-U19-Pokalfinale, 1. FC Köln (19. August/A) und das Ruhrgebietsderby gegen den VfL Bochum (23. August/H).

Die Spielzeit 2023/24 ist eine Übergangssaison, in der letztmalig in den Bundesligen U19 und U17 im Staffelsystem gespielt wird. Ab der Spielzeit 2024/25 geht es in den U19- und U17-DFB-Nachwuchsligen um Punkte.

