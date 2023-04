Schalke U23: Sonntagsschuss leitet Pleite in Wiedenbrück ein

Wiedenbrück. Schalkes U23 hat das Regionalliga-Duell beim abstiegsbedrohten SC Wiedenbrück mit 1:4 verloren. S04 blieb offensiv nahezu alles schuldig.

Die U23 des FC Schalke 04 rutschte in der Tabelle der Regionalliga West auf den neunten Platz ab. Die Königsblauen kassierten eine 1:4 (0:1)-Klatsche beim abstiegsbedrohten SC Wiedenbrück.

Schalke begann vielversprechend und prüfte schon nach 180 Sekunden den Wiedenbrücker Torwart Marcel Hölscher, der sich bei einem Aufsetzer von Nelson Amadin ganz lang machten musste und den Ball so gerade noch an den linken Pfosten lenkte. Am Nachschuss-Versuch wurde Schalkes Stürmer Rufat Dadashov von Tim Böhmer gehindert.

Schalkes Keeper Justin Treichel, der seit einigen Partien anstelle des abwandernden Radomir Novakovic im Schalker Kasten steht, musste nach 13 Minuten erstmals eingreifen. Der 20-Jährige rettete vier Meter vor dem Tor vor Wiedenbrücks Fabian Brosowski.

Freistoß nach Foul von Schalkes Albutat

Ausgerechnet in der Spielphase, in der Schalkes Reserve bisher kaum anfällig für Gegentore war und im gesamten Saisonverlauf erst zwei Einschläge zuließ, gerieten die Königsblauen in Rückstand. Nach einem Foul von Routinier Tim Albutat, der im Mittelfeld Saban Kaptan am Fuß erwischte und dafür die gelbe Karte sah, legte sich Wiedenbrücks Leon Tia die Kugel zurecht. Der 28-Jährige nagelte den Ball mit einem frechen Sonntagsschuss an Schalkes Drei-Mann-Mauer vorbei zum 1:0 ins Netz (43.).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff schlug es erneut im Kasten der Schalker ein. Eine Flanke von Tia landete genau auf dem Kopf des lauernden Stanislav Fehler, der vor dem zu passiv verteidigenden Schalker Jungprofi Ibrahima Cissé zum 2:0 vollendete (50.).

Schalkes Trainer Jakob Fimpel reagierte und brachte mit Marouane Balouk sowie Elias Kurt, um noch einmal neue Impulse zu setzen. Die Königsblauen blieben aber in der Vorwärtsbewegung harmlos, während die Hausherren mit Biss und Zielstrebigkeit agierten. In der 72. Minute hätte der SC Wiedenbrück auf 3:0 stellen können, aber erst rettete Schalkes Tim Albutat nach einem Kopfball kurz vor der Torlinie, danach scheiterte Maik Amedick per Kopf an der Latte.

Schalkes Kyerewaa mit elftem Saisontreffer

Ein paar Sekunden später war Justin Treichel zum dritten Mal geschlagen. Manfredas Ruzgis traf mit einem Flachschuss aus 20 Metern ins linke Eck (73.). Schalkes Ibrahima Cissé zog sich aus lauter Frust sein Trikot über den Kopf. Elf Minuten vor dem Ende zeigte Schalkes U23 endlich Offensivqualitäten. Auf Vorarbeit von Rufat Dadashov traf Daniel Kyerewaa mit dem Außenrist zum 3:1-Anschlusstreffer ins lange Eck. Für Kyerewaa war es bereits der elfte Saisontreffer.

In der Schlussminute versuchte es Marouane Balouk aus der Distanz, fand aber in Wiedenbrücks Torwart Hölscher seinen Meister. Im einsetzenden Regen kassierte Schalke sogar noch das vierte Gegentor durch Wiedenbrücks Emre Aydinel, der nach einer Hereingabe von Ruzgis in der Nachspielzeit völlig frei zum Abschluss kam (90.+2).

Schalke U23: Treichel – Cissé, Albutat, Boboy, Guzy (55. Kurt) – Müller – Amadin, Kyerewaa, Bokake (55. Balouk) – Dadashov, Sané (65. Castelle). Tor: 1:0 Tia (43.), 2:0 Fehler (50.), 3:0 (73.) Ruzgis, 3:1 Kyerewaa (79.), 4:1 Aydinel (90.+2).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04