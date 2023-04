Schalke: U23 verliert gegen sechs Fortuna-Profis - Cissé fliegt vom Platz

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke 04 unterliegt der mit zahlreichen Profis aufgepeppten Düsseldorfer Fortuna 0:2. Schalkes einziger sieht Gelb-Rot.

Schalke 04 zog im Reserve-Duell mit Fortuna Düsseldorf den Kürzeren. Die Königsblauen verloren vor den Augen von Fortuna-Profitrainer Daniel Thioune, der insgesamt sechs Profis in die U23 abgestellt hatte, im Parkstadion 0:2 (0:1). Auf Schalker Seite war bis auf Verteidiger Ibrahima Cissé kein Profi dabei. Bitter: Cissé kassierte in der 90. Minute wegen Spielverzögerung die Gelb-Rote Karte, weil er sich vor den Ball gestellt hatte.

Schalke II muss früh auf Kapitän Rufat Dadashov verzichten

Fortunas Nicolas Hirschberger setzte nach sieben Minuten das erste Ausrufezeichen. Sein Schuss zischte knapp am linken Pfosten des Schalker Tores vorbei. Die Königsblauen, die verletzungsbedingt schon früh ihren Mannschaftskapitän Rufat Dadashov vom Feld nehmen mussten, antworteten durch einen Versuch von Daniel Kyerewaa, der von einem Ballgewinn seines Mitspielers Tim Albutat profitierte. Kyerewaa verfehlte das Ziel nur knapp (13.). Im Anschluss an eine Ecke köpfte Tim Albutat den Ball auf das Düsseldorfer Tornetz (14.).

Nach 25 Minuten zappelte der Ball erstmals im Netz: Fortuna-Profi Tim Oberdorf kam im Strafraum zum Schuss, der von Schalkes Kyerewaa noch abgefälscht wurde. S04-Torwart Justin Treichel, der dieses Mal den Vorzug vor Radomir Novakovic erhielt, war ohne Abwehrchance. Sieben Zeigerumdrehungen später musste Treichel energisch gegen Fortunas Offensivmann Jona Niemiec eingreifen, um einen zweiten Gegentreffer zu verhindern. Auf der Gegenseite vergaben Sidi Sané (33./Schuss) und Verthomy Boboy (34./Kopfball) aussichtsreiche Gelegenheiten zum Ausgleich.

Kurz nach Wiederanpfiff zeigte Schiedsrichter Felix May nach einem überflüssigen Foul von Gideon Guzy an Luis Felipe Monteiro auf den Punkt. Justin Treichel parierte den Strafstoß von Düsseldorfs Ephraim Kalonji (50.), so dass es vorerst beim 0:1 blieb. Kalonji wollte den Fehlschuss nicht auf sich sitzen lassen und korrigierte den Patzer in der 58. Minute, in dem er aus kurzer Distanz zum 0:2 für die Rheinländer einschoss.

Schalke: U23 mit zu wenig Torgefahr gegen Fortuna Düsseldorf II

Schalkes U23 konnte die Gäste zu selten in Bedrängnis bringen, um zumindest noch einen Teilerfolg zu erreichen. Der eingewechselte Nelson Amadin zielte zehn Minuten vor dem Ende am langen Eck vorbei und scheiterte in der 89. Minute mit einem scharf geschossenen Freistoß an Fortuna-Torwart Dennis Gorka. Nach der Ampelkarte für Cissé (90.) nagelte Düsseldorfs Robin Bird mit der letzten Aktion den Ball nach einem Konter an die Schalker Latte.

Schalke U23: Treichel – Cissé, Albutat, Schell - van der Sloot, Balouk, Müller, Kyerewaa, Guzy (59. Amadin) – Dadashov (11. Castelle, dafür ab 74. Tchadjobo), Sané. Tore: 0:1 (25.) Oberdorf, 0:2 Kalonji (58.). Besonderes Vorkommnis: Treichel pariert Foulelfmeter von Kalonji (50.).

