Schalke und „die Spitze des Eichbergs“

Es ist der 20. Mai 1997. Rund 500 Schalke-Fans haben sich am Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion eingefunden, wollen das Abschlusstraining ihrer Mannschaft vor dem Rückspiel im Uefa-Cupfinale sehen. Plötzlich entdecken sie unweit des Stadions einen Passanten, dessen satt gebräuntes Gesicht auf Schalke noch gut bekannt ist – aber nicht unbedingt in bester Erinnerung: Günter Eichberg. Der ehemalige Präsident der Knappen ist privat nach Mailand gereist, um Schalkes Griff nach dem Pott live vor Ort zu verfolgen. Stattdessen wird der ehemalige Klinik-Betreiber selbst zum Verfolgten. Die Fans singen: „Eichberg, rück die Kohle raus!“ Einige machen Jagd auf den damals 51-Jährigen und versuchen, ihn mit Fußtritten zu traktieren. „Sie haben mich wie einen räudigen Hund vom Hof gejagt“, wird Eichberg später berichten.

Der Präses tauchte auch gerne mal besorgt am Spielfeldrand auf: Hier kümmerte sich Günter Eichberg bei einem früheren Spiel in Leverkusen um den verletzten Torwart Jens Lehmann. Foto: firo Sportphoto / firo

Dreieinhalb Jahre zuvor, am 17. Oktober 1993, hatte Günter Eichberg völlig überraschend seinen Rücktritt als Klubchef erklärt – per Fax, ganze zwei Wochen nach seiner Wiederwahl und nicht einmal 24 Stunden nach Schalkes 1:5-Klatsche in Leverkusen. Der Verein war mit 5:19 Punkten aus zwölf Spielen abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und taumelte dem Abstieg entgegen. Schlimmer noch: In knapp vier Jahren unter dem „Sonnenkönig“ hatte Schalke einen für damalige Verhältnisse gigantischen Schuldenberg angehäuft, die Lizenz war deshalb mehr als fraglich. „1993/94 war finanziell die vielleicht schwierigste Phase überhaupt im Verein“, erinnert sich der damalige Schalker Mittelfeldspieler und spätere S04-Manager Andreas Müller. „Auch uns Profis traf Eichbergs plötzlicher Rückzug hart, denn er hatte zusätzliche Privatverträge mit Spielern gemacht, die er nun nicht mehr einhielt.“

Wenige Tage nach seinem Rücktritt floh Eichberg, dem geschäftlich das Wasser bis zum Hals stand, in die USA. Derweil war das volle Ausmaß des Wirtschafts-Desasters auf Schalke noch gar nicht abzusehen. „Wir kennen nur die Spitze des Eichbergs“, zitierte der Spiegel im November 1993 ein Mitglied des königsblauen Verwaltungsrats. Doch auch das Kontrollgremium um den damaligen FDP-Politiker Jürgen W. Möllemann (†) hatte kläglich versagt: Auf rund 20 Millionen Mark beliefen sich Schalkes Gesamtschulden. Rund sieben Millionen davon gingen auf das Konto der dubiosen „Marketing GmbH“, einer von Eichberg gegründeten externen Gesellschaft, die vor allem einen Zweck verfolgt hatte: Löcher in der blau-weißen Finanzierungsdecke mit Löchern zu stopfen. Sein späteres Versprechen, Schalke nachträglich zu entschulden, sollte Günter Eichberg nie einlösen.

Weißwein mit Eis, Mihajlovic und Luxus auf Schalke

Übergröße Limousinen mit Chauffeur, weiße Leder-Slipper, goldene Füllfederhalter, Picasso-Gemälde auf der Geschäftsstelle und stets ein Glas Weißwein mit Eis in der Hand – so präsentierte sich der „Sonnenkönig“ auf Schalke. In die Ära Eichberg fielen u.a. astronomisch-teure Fehleinkäufe wie Radmilo Mihajlovic (kam Anfang 1991 für 1,5 Mio. Mark vom FC Bayern) und Bent Christensen (kam im Sommer 1991 für fünf Mio. Mark von Bröndby IF), ein Luxus-Trainingslager in Florida sowie die nicht minder kostspieligen Verpflichtungen von Trainer-Oldie Udo Lattek (kam 1992 anstelle von Aleks Ristic) und „Strategie-Berater“ Günter Netzer, der höchstens einmal pro Woche in Gelsenkirchen vorbeischaute. „Eichberg hat irgendwie versucht, Glamour nach Schalke zu bringen, was so gar nicht zum Klub passte“, erinnert sich Andreas Müller. „Mit seriöser Arbeit hatte das natürlich nicht viel zu tun.“

Ohne Eichberg hätte es Schalke vielleicht gar nicht mehr gegeben

Doch bei aller Geltungs- und Verschwendungssucht: Ohne Eichberg hätte es Schalke im Jahr 1993 vielleicht gar nicht mehr gegeben. Als der frühere AOK-Angestellte aus Ostwestfalen am 16. Januar 1989 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, besaßen die Knappen „nicht mal mehr Geld für Waschpulver für unsere Trikots“ (Vereinslegende Charly Neumann). Der als „Retter“ gefeierte neue Präsident griff dem Klub auch mit seinem Privatvermögen unter die Arme, holte Trainer Peter Neururer und trug so entscheidend dazu sei, den 1989 drohenden Abstieg in die Drittklassigkeit zu verhindern.

Zwei Jahre später schaffte Schalke dank Eichbergs Millionen-Investitionen den lang ersehnten dritten Wiederaufstieg. „Zudem brachte er im Marketingbereich und bei der Mitgliederwerbung einiges auf den Weg, was den Verein wieder zum Leben erweckte und die Einnahmen deutlich steigerte“, lobt Andreas Müller. „Von Eichberg stammte auch die Idee, die Heimspiel-Tickets von Sponsoren wie Mazda subventionieren zu lassen. So hatten wir in der 2. Liga gegen Blau-Weiß 90 Berlin 66.000 Zuschauer und gegen Duisburg 60.000.“

So rettete Assauer Schalke der Legende nach

Ohne Eichberg hätte es wohl auch den Schalker UEFA-Cup-Triumph vom 21. Mai 1997 nie gegeben, den sich der „Sonnenkönig“ nach der bitteren Erfahrung vom Vorabend lieber in seinem Mailänder Hotelzimmer im TV ansah. Gut vier Jahre zuvor, im April 1993, hatte Eichberg den einstigen BVB-Profi Rudi Assauer als Manager zurück nach Schalke geholt. „Das war sicher die beste Tat seiner gesamten Präsidentschaft“, bilanziert Müller. „Rudi war es letztlich auch, der Schalke im Sommer 1994 die Lizenz sicherte, was angesichts der unter Eichberg angehäuften Schulden extremst schwierig war.“ Der Legende nach soll Assauer während eines Besuchs in der Frankfurter DFB-Zentrale neben Verbandschef Egidius Braun am Pissoir gestanden und währenddessen ein Gentlemen-Agreement getroffen haben. „Keine drei Jahre später war Schalke dank des UEFA-Cup-Siegs quasi schuldenfrei“, so Müller.

Und Günter Eichberg? Der frühere „Sonnenkönig“ starb in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli 2018 in seiner Geburtsstadt Gütersloh. Er wurde 72 Jahre alt. Vom einstigen Millionenvermögen des Exzentrikers war am Ende so gut wie nichts übrig.