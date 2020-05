Schalke und Hoffenheim: Funkstille um Rudy

Als Schalke zum bislang letzten Mal in der Bundesliga gegen den Ball trat, es war am 7. März beim 1:1 gegen Hoffenheim, ging das Wiedersehen fast unter – so unspektakulär war es. Damals traf Schalke in der Arena auf Sebastian Rudy, der noch bis zum 30. Juni an die TSG Hoffenheim ausgeliehen ist. Wie es danach für den Nationalspieler weitergeht, steht in den Sternen: Zwischen beiden Vereinen gibt es in Sachen Rudy derzeit keinen Kontakt – und man fragt sich, wie diese Funkstille zu bewerten ist.

Schalke hat bisher nur aus den Medien vernommen, dass Hoffenheim Rudy nicht behalten will – darüber berichtete vor drei Wochen zuerst das Fachmagazin Kicker. Eine offizielle Information, dass die Kraichgauer die im vergangenen Sommer vereinbarte Kaufoption in Höhe von knapp sechs Millionen Euro nicht ziehen wollen, gab es noch nicht – es muss sie auch nicht geben. Allerdings ist auch bekannt, dass Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder eigentlich auf Rudy baut: Die Schalke-Leihgabe ist bei ihm Stammspieler, Rudy bestritt in dieser Saison 27 Pflichtspiele (ein Tor, vier Vorlagen) für Hoffenheim.

Ab Juli ist die Ablösesumme für Rudy frei verhandelbar

Es könnte also auch sein, dass es sich bei der Hoffenheimer Haltung, die Kaufoption nicht ziehen zu wollen, nur um ein Pokerspiel handelt mit dem Ziel, die Ablösesumme weiter drücken zu wollen. Festgeschrieben sind bis zum 30. Juni knapp sechs Millionen Euro – ab dem 1. Juli wäre die Summer wieder frei verhandelbar.

Kritisches Interview kam auf Schalke nicht gut an

Während Schalke mit anderen Leihgaben wie Ralf Fährmann und Mark Uth für die kommende Saison wieder plant, wäre eine Rudy-Rückkehr nicht nur teuer, sein Jahresgehalt wird auf etwa 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt geschätzt, sondern auch schwierig. Das liegt auch an einem Interview, in dem sich Rudy im Januar über sein verlorenes Jahr auf Schalke in der Saison 2018/19 ausgelassen hatte. Gegenüber „t-online.de“ klagte er damals: „Mir kam es definitiv so vor, als sei ich in der Öffentlichkeit zum Gesicht der Krise auserkoren worden. Auch wenn ich die Fehler immer erst bei mir selbst suche und sicher welche gemacht habe: Da hat Schalke es verpasst, mich als Spieler zu schützen. Wenn man die Unterstützung des Vereins spürt, spielt man natürlich ganz anderes Fußball.“ Auf Schalke kamen diese Worte nicht so gut an. Vor der aktuellen Saison habe Rudy auf Schalke neu angreifen wollen, doch in der Vorbereitung habe er „relativ schnell gemerkt, dass einige Dinge einfach nicht passen“.

Rudy hat auf Schalke noch einen Vertrag bis Juni 2022. Dass er nochmal für Schalke spielen wird, kann man sich nur schwer vorstellen.