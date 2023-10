Schalke und seine Belgier: Geraerts schwärmt von Wilmots

Gelsenkirchen. Mit Profis aus Belgien hat Schalke 04 in der Vergangenheit meist gute Erfahrungen gemacht - doch Karel Geraerts ist der erste Chefcoach bei S04.

Als erster Belgier Karel Geraerts den Cheftrainerposten bei Schalke 04 – vor ihm hatten die Gelsenkirchener lediglich einen belgischen Interimstrainer: Marc Wilmots. Die S04-Ikone, die 1997 sensationell mit Schalke den Uefa-Pokal gewann, betreute den Klub im Jahr 2003 für acht Spiele, konnte sich damals aber nicht für eine feste Verpflichtung empfehlen. Nach nur drei Siegen musste Wilmots seinen Posten räumen.

Statt an der Seitenlinie haben allerdings einige Belgier auf dem Feld ihre Spuren auf Schalke hinterlassen. Denn insgesamt sieben Profis aus dem Nachbarland spielten in der Historie bereits für die Königsblauen. Wilmots ist dabei mit 178 Pflichtspieleinsätzen für S04 bis heute der Rekord-Belgier des Klubs.

Emile Mpenza verpasste mit Schalke nur knapp die Deutsche Meisterschaft

Emile Mpenza im Einsatz für Schalke 04. Foto: getty Images

Von 1996 bis 2000 und von 2001 bis 2003 schnürte Wilmots für Schalke die Schuhe – und wurde dabei im Fernsehen auch vom heutigen Schalke-Trainer Karel Geraerts bestaunt. „Als ich jung war, habe ich immer auf ein großes Schalke-Team geschaut. Mit Spielern wie Wilmots, der Klub ist sehr speziell“, sagte der 41-Jährige am Montag.

Doch nicht nur Marc Wilmots ist auf Schalke unvergessen. Gern denken die Fans auch an Emile Mpenza zurück, der zwischen 2000 und 2003 für die Königsblauen stürmte. Mit dem Dänen Ebbe Sand bildete der pfeilschnelle Mpenza in der Saison 2001/02 ein kongeniales Sturmduo, das mit S04 nur um Haaresbreite den Deutschen Meistertitel verpasste. In 96 Schalke-Spielen traf Mpenza 33-mal.

Auch Mittelfeldspieler Sven Vermant (138 Spiele zwischen 2001 und 2005) und Nico Van Kerckhoven (164 Spiele zwischen 1998 und 2004) überzeugten im Trikot der Königblauen und feierten jeweils zwei DFB-Pokalsiege mit dem Klub. An erfolgreichen Belgiern mangelte es auf Schalke in der Vergangenheit allerdings nicht.

Aber: Nicht alle waren erfolgreich. Stürmer Michael Goossens (64 Spiele zwischen 1997 und 2000) konnte die Erwartungen nie erfüllen. Die beiden bislang letzten Belgier im Schalke-Trikots waren sogar Transferflops: Benito Raman (55 Spiele zwischen 2019 und 2021) und Dries Wouters (drei Spiele zwischen 2021 und 2022).

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04