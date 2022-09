Schalke: Unglückliches Pokal-Los - Wiedersehen mit Trio

Gelsenkirchen. Im Oktober trifft Schalke zweimal innerhalb von wenigen Tagen auf die TSG Hoffenheim - zunächst in der Bundesliga, dann im DFB-Pokal.

Es gibt beim FC Schalke 04 wohl niemanden, der sich über dieses Los freut: In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten die Königsblauen am 18. oder 19. Oktober beim Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim an.

Für die Fans ist die Reise nach Sinsheim während der Woche im Herbst nicht besonders attraktiv. Auf die Profis wartet eine sehr schwierige Aufgabe - zu der es vier Tage zuvor schon in der Bundesliga kommt, dann in der Veltins-Arena. Auch Sportdirektor Rouven Schröder bestätigte, wie schwer das Spiel wird: „Hoffenheim hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt und viel Qualität in der Mannschaft. Es wird eine große Herausforderung, auch weil wir innerhalb weniger Tage zweimal gegen sie antreten. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um sowohl in der Liga als auch im Pokal erfolgreich zu sein.“ Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers hätte sich ein leichtes Heimspiel gewünscht. Jeder Achtelfinalist erhält eine Prämie von 836.988 Euro - dazu kommen Zuschauereinnahmen. Geld, das Schalke gut gebrauchen könnte.

Interessant wird das Spiel für die Hoffenheimer Spieler Ozan Kabak und Sebastian Rudy sowie für Trainer André Breitenreiter, die alle drei eine unglückliche Zeit bei den Königsblauen erlebten. Kabak stieg mit den Schalkern ab, Rudy gehört zu den größten Transfer-Flops der Vereinsgeschichte - und für Breitenreiter kam das Aus als Schalke-Trainer nach nur einem Jahr.

Der Schalke-Plan bis zur WM-Pause

Schalke - VfL Bochum (Sa., 10. September, 18.30 Uhr)

Borussia Dortmund - Schalke (Sa., 17. September, 15.30 Uhr)

FC Gütersloh - Schalke (Testspiel, Fr., 22. September, 19 Uhr)

Schalke 04 - FC Augsburg (So., 2. Oktober, 17.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Schalke 04 (Sa., 8. Oktober, 15.30 Uhr)

Schalke 04 - TSG Hoffenheim (14. bis 16. Oktober)

TSG Hoffenheim - Schalke 04 (Pokal - 18. oder 19. Oktober)

Hertha BSC - Schalke 04 (21. bis 23. Oktober)

Schalke 04 - SC Freiburg (28. bis 30. Oktober)

Werder Bremen - Schalke 04 (4. bis 6. November)

Schalke 04 - FSV Mainz 05 (8. oder 9. November)

Schalke 04 - FC Bayern München (11. bis 13. November)

