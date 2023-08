Schalke unterliegt Kiel: Großkreutz applaudiert BVB-Talent für Stichelei

Gelsenkirchen. Tom Rothe ist vom BVB an Kiel ausgeliehen und feierte den Sieg auf Schalke mit einem Seitenhieb bei Instagram. Kevin Großkreutz hat das gefallen.

Eine Niederlage des FC Schalke 04 ist für viele Anhänger von Borussia Dortmund ein beinahe genauso schönes Ereignis wie ein Sieg des eigenen BVB. Die Königsblauen verlieren zu sehen, ist aber auch für aktuelle und ehemalige Spieler der Schwarz-Gelben ein Vergnügen – erst recht, wenn sie selbst dazu beitragen. Für Tom Rothe war der 2:0-Sieg mit Holstein Kiel am Freitagabend bei Schalke 04 besonders, was die 18 Jahre alte Dortmunder Leihgabe an die Kieler am Tag darauf zu einer kleinen Stichelei veranlasste: „Der Dreier schmeckt als Dortmunder besonders gut“, schrieb Rothe bei Instagram und erntete dafür Applaus von einer BVB-Legende.

Kevin Großkreutz und dem BVB gefällt der Seitenhieb gegen Schalke

Kevin Großkreutz, gebürtiger Dortmunder und durch seine Zeit beim BVB von 2009 bis 2015 eine Legende für die Fans auf der Südtribüne, antwortete auf den Seitenhieb gegen Schalke 04 sogleich mit fünf Mucki-Emoticons. Auch dem BVB selbst gefiel dieser Beitrag von Tom Rothe. „Der Mann weiß, was gut ist“, wurde vom offiziellen BVB-Account hinterlassen.

Pikant: Auch Lewis Holtby griff den Post auf uns versag ihn mit einem Like. Der 32-Jährige, in der 67. Minute für den weiteren Ex-Schalke-Spieler Steven Skrzybski eingewechselt, stand von 2009 bis 2013 bei den Gelsenkirchenern unter Vertrag, kam in wettbewerbsübergreifend 79 Spielen auf 13 Treffer und 18 Torvorlagen. Zehn Jahre danach ist es aber nicht verwunderlich, dass ihn der Sieg seines aktuellen Arbeitgebers erfreut.

Wichtiger als der Sieg über Schalke 04 wird für Tom Rothe aber sein, dass er sich bei Holstein Kiel positiv entwickelt. In allen fünf Saisonpartien (Liga und Pokal) kam der großgewachsene Linksverteidiger bisher zum Einsatz. Sein Kieler Mitspieler Benedikt Pichler war nach dem Sieg voll des Lobes für Rothe: „Tom ist ein Superjunge, das ist eine besondere Sache für ihn. Er hat noch viel vor sich.“ Das sieht auch der BVB so: Bevor Dortmund Rothe an Holstein Kiel verlieh, wurde der Vertrag mit dem Abwehrtalent bis 2026 verlängert. „Wir werden Toms Entwicklung bei Holstein ganz genau beobachten", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei der Bekanntgabe des Deals.

Schalke verliert gegen Holstein Kiel: Mehr News und Hintergründe

