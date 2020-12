Schalke: Uth und Harit - bisher nur ein Problem-Duo

Gelsenkirchen. Noch fehlt der Beweis, dass Mark Uth und Amine Harit gemeinsam von Beginn an für Schalke 04 wirbeln können. Das zeigt ein Blick in die Statistik.

Es war der 3. November 2018, als der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga auf Hannover 96 traf. Das Stadion war voll, Trainer Domenico Tedesco trieb an der Seitenlinie an. Nach einem schleppenden Saisonstart kam Schalke gerade in die Gänge, nur für einen galt das noch nicht: Zugang Mark Uth, der mit großen Hoffnungen von der TSG Hoffenheim gekommen war. Noch kein Tor hatte Uth erzielt, als er beim Stand von 2:1 in der 85. Minute einen zentimetergenauen Pass von Amine Harit zugespielt bekam. Er nahm den Ball kurz an und versenkte ihn sicher mit dem linken Fuß. Ein historisches Tor: Es war das erste von Uth im Schalke-Trikot - und das bis heute einzige, das nach direkter Kombination von Uth und Harit entstand.