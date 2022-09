Schalke: van den Berg nennt seine Ziele – und hofft auf Einsatz in Stuttgart

Gelsenkirchen. Der Niederländer Sepp van den Berg soll Malick Thiaw auf Schalke in der Innenverteidigung ersetzen. Schon am Samstag will er spielen.

Sepp van den Berg muss grinsen. Darauf angesprochen, dass der Neuzugang von Schalke 04 nun wieder deutlich näher an seiner niederländischen Heimat leben wird, sagte er: „Besonders meine Freundin ist sehr glücklich.“ Zuletzt musste sie immer von Amsterdam nach England fliegen, um ihren Liebsten zu besuchen, der zuletzt vom FC Liverpool an den Zweitligisten Preston North End ausgeliehen war. Nun reicht eine etwa zweistündige Autofahrt. „Die Fahrt jetzt ist viel unkomplizierter“, erklärte van den Berg bei Schalke TV. „Ich hoffe, dass meine Freunde und meine Familie bei jedem Heimspiel in der Arena dabei sind. Für mich ist das ein tolles Extra.“

Seit Dienstag ist van den Berg ein Königsblauer, Mittwoch trainierte er erstmal mit seinen neuen Kollegen. Komplett unbekannt ist Schalke 04 für ihn allerdings nicht. „Ich kannte die Geschichte des Vereins uns wusste von den vielen holländischen Spielern, die schon hier waren“, sagte er. Es sei eine große Ehre für ihn, nun bei einem solch großen Traditionsverein zu spielen, erklärte der Verteidiger: „Der Wechsel war ein No-Brainer.“

Für Schalke-Neuzugang Sepp van den Berg steht der Klassenerhalt über allem

Doch nicht nur wegen der angrenzenden Niederlande und der Tradition hat sich Sepp van den Berg für einen Leih-Transfer zu Schalke 04 entscheiden. Ziel des 20 Jahre alten Innenverteidigers ist es, sich in der Bundesliga zu beweisen, um dann mittelfristig auch beim FC Liverpool angreifen zu können – trotz der hochklassigen Konkurrenz mit Virgil van Dijk, Joel Matip und Co. Um dieses Ziel tatsächlich erreichen zu können, muss er auch auf Schalke überzeugen. „Ich will jetzt die Mannschaft kennenlernen und vom ersten Tag an ein wichtiger Faktor sein“, sagte er. „Ich will dem Team helfen und hoffentlich schon ab Samstag in jedem Spiel dabei sein.“ Über allem steht für das Top-Talent allerdings, dass Schalke die Klasse hält. „Das wichtigste ist, dass wir in der Bundesliga bleiben und eine gute Saison spielen“, so van den Berg.

Dass van den Berg tatsächlich schon an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart im Kader stehen wird, ist nicht unwahrscheinlich, denn durch den Abgang von Malick Thiaw zum AC Mailand ist ein Platz im Aufgebot frei geworden. Die Alternativen in der Innenverteidigung, Leo Greiml und Ibrahima Cissé, sind wohl noch nicht bereit für die Bundesliga.

