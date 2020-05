Schalke verkündet: Alle Corona-Befunde sind negativ

Gelsenkirchen. Nicht alle Profiklubs verkünden die Ergebnisse des ersten Corona-Tests. Der FC Schalke 04 reagiert am Sonntagnachmittag auf Anfrage.

Drei positive Corona-Fälle beim 1. FC Köln haben eine neue Diskussion um eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga ausgelöst. Beim FC waren zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet und in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Der Trainingsbetrieb lief indes weiter. Die übrigen 35 Profiklubs teilten hingegen nicht alle mit, wie die Ergebnisse aussahen. Der FC Schalke 04 reagierte am Sonntagmittag.