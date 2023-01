Die Schalke-Profis verlassen nach der Niederlage in Frankfurt enttäuscht den Platz.

FC Schalke 04 Schalke verliert in Frankfurt und stellt Bundesliga-Negativrekord auf

Frankfurt. Auswärtsspiele sind nichts für Schalke 04. Auch in Frankfurt unterlagen die Königsblauen und trugen sich damit in die Geschichtsbücher ein.

Ein couragierter Auftritt des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04 beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wurde nicht belohnt. Einmal mehr stand S04 mit leeren Händen da. 3:0 gewann die Eintracht ihr Heimspiel gegen den Gast aus dem Ruhrgebiet.

Auswärts-Misere: Schalke 04 löst den Karlsruher SC ab

Durch die 36. Partie in Folge ohne Auswärtssieg stellte Schalke einen Bundesliga-Negativrekord auf und löste den Karlsruher SC ab. Der KSC hatte es vollbracht, zwischen dem 21. Februar 1976 (3:1 beim 1. FC Köln) und dem 21. Februar 1981 (2:1 in Düsseldorf) 35 Bundesligaspiele in Serie auswärts nicht zu gewinnen. Fünf Jahre (1826 Tage) hatte es gedauert, weil die Karlsruher zwischendurch auch abgestiegen waren. 41 Jahre später hat Schalke dem KSC den Rekord "abgenommen".

Den letzten Schalker Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga gab es am 23. November 2019. Damals siegte S04 mit 2:1 beim SV Werder Bremen. Benito Raman und Amine Harit erzielten die königsblauen Tore.

Dieses Schalke-Team stand damals auf dem Rasen. In Klammern die aktuellen Vereine

Alexander Nübel (AS Monaco), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Omar Mascarell (FC Elche), Matija Nastasic (RCD Mallorca), Jonjoe Kenny (Hertha BSC), Suat Serdar (Hertha BSC), Bastian Oczipka (Arminia Bielefeld), Daniel Caligiuri (FC Augsburg), Mark Uth (1. FC Köln), Amine Harit (Olympique Marseille), Benito Raman (RSC Anderlecht), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Guido Burgstaller (SK Rapid Wien), Weston McKennie (Juventus Turin)

