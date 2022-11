Schalke verpasst späten Siegtreffer, Topp vergibt erneut Strafstoß

Gelsenkirchen. Schalkes U19 ist gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Das Team von Norbert Elgert vergab die späte Siegchance.

Acht Tage nach der 0:1-Niederlage im Top-Spiel beim 1. FC Köln haben sich die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 im Verfolgerduell unentschieden von Bayer 04 Leverkusen getrennt. Der Tabellendritte der A-Junioren-Bundesliga und der Tabellenvierte spielten im Parkstadion 1:1 (0:0). Dabei scheiterte Keke Topp in der 88. Minute vom Elfmeterpunkt.

Im Vergleich zur Partie in Köln veränderte Norbert Elgert seine Startformation auf einer Position: Faaris Yusufu rückte für Luca Podlech zwischen die Pfosten. Und der Schalker U-19-Coach sah dann eine mehr oder weniger ausgeglichene erste Halbzeit, in der seine Mannschaft die erste große Chance hatte. Doch Tristan Osmani scheiterte vor den Augen von Schalkes Profi-Trainer Thomas Reis in der 14. Minute an Bayer-Schlussmann Maximilian Neutgens.

Yusufu zeigt Glanzparade

Eine Möglichkeit der Kategorie dickes Ding gab es auch auf der anderen Seite, und zwar in der 23. Minute. Nachdem Leverkusens Jardell Kanga aus 15 Metern abgezogen hatte, zeigte Faaris Yusufu eine Glanzparade und lenkte den Ball zur Ecke. Großartig! Eine Verletzungsunterbrechung – Bayer-Rechtsaußen David Widlarz musste behandelt werden – nutzte Norbert Elgert nach etwas mehr als einer halben Stunde, um seine komplette Mannschaft zum Spielfeldrand zu zitieren. Nennenswertes passierte aber in den letzten Minuten der ersten Hälfte nicht mehr.

Zur zweiten Halbzeit besetzte Norbert Elgert die offensiven Flügelpositionen neu: Kelsey Meisel kam für Yannick Tonye und Philip Buczkowski für Tristan Osmani. Und in der 56. Minute hatte Kelsey Meisel dann auch die erste Chance im zweiten Abschnitt. Nach Vorarbeit von Keke Topp traf er den Außenpfosten.

Zweiter verschossener Strafstoß in Folge von Topp

Vier Minuten später klingelte es dann, allerdings auf der anderen Seite. Nach einem Chip-Ball von Leon Köhl hatte David Widlarz wenig Mühe, zur Leverkusener 1:0-Führung zu vollenden. Die Schalker reagierten zügig und brachten eine weitere frische Offensiv-Kraft: Semin Kojic ersetzte in der 68. Minute Nedzhib Hadzha Nur kurze Zeit später fiel der Ausgleich. Eine Flanke von Philip Buczkowski wurde immer länger und schlug zum 1:1 im Bayer-Tor ein.

Die Möglichkeit zum 2:1 folgte in der 77. Minute. Nach der Vorarbeit von Philip Buczkowski scheiterte Keke Topp aber an Leverkusens Keeper Maximilian Neutgens. Eine noch viel größere Chance hatte Keke Topp in der 88. Minute. Doch der Schalker Stürmer patzte wie schon in Köln vom Elfmeterpunkt. Maximilian Neutgens parierte und zeigte zwei Minuten später gegen Assan Ouédraogo eine weitere Glanztat.

Tore: 0:1 David Widlarz (60.), 1:1 Philip Buczkowski (69.).

FC Schalke 04 U19: Yusufu – Anubodem, Engels, Barthel, Gyamfi – Tonye (46. Meisel), Hadzha (68. Kojic), Hansen, Osmani (46. Buczkowski) – Ouédraogo, Topp.

