Schalke, VfL Bochum, BVB, RWE im DFB-Pokal: S04 im Free-TV

Essen. Die erste Runde im DFB-Pokal ist angesetzt: Schalke freitags in Braunschweig und im ZDF- VfL Bochum in Bielefeld und BVB in Mainz am Samstag.

Die Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde vor eineinhalb Wochen brachte vor allem den Revierklubs VfL Bochum, FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen attraktive Begegnungen.

Bochum und Schalke stehen mit Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und Zweitligist Eintracht Braunschweig harte Aufgaben bevor. RWE empfängt bei der ersten Teilnahme seit drei Jahren den Hamburger SV zum Traditionsduell, während Borussia Dortmund gegen den Regionalligisten TSV Schott Mainz der haushohe Favorit ist.

RWE empfängt am Sonntag den HSV

Seit diesem Mittwoch ist klar, wann die Partien ausgetragen werden - der Deutsche Fußballbund hat die zeitgenauen Ansetzungen verkündet. Eine gute Nachricht für S04-Fans: Das Gastspiel des FC Schalke in Braunschweig am Freitag, 11. August, wird live im Free-TV gezeigt. Das ZDF überträgt.

Der VfL Bochum ist am Samstagabend, 12. August (18 Uhr), zu Gast bei Arminia Bielfeld - dort heißt es: Neu-Drittligist empfängt Bundesligisten. Am gleichen Tag ist zuvor (15.30 Uhr) auch der BVB in Mainz gefragt. RWE hat am Sonntag, 13. August (13 Uhr), den Zweitligisten Hamburger SV zu Gast. Die Partien sind bei Sky zu sehen - der Bezahlsender zeigt wie in den vergangen Jahren auch alle 32-Erstrundenspiele.

Mit dem Duell zwischen Regionalliga-Meister Preußen Münster und dem FC Bayern wird eine weitere Begegnung mit NRW-Beteiligung im ZDF zu sehen sein: Das Spiel findet allerdings erst am 26. September (20.45 Uhr) statt. (fs)

DFB-Pokal: Die Termine der NRW-Klubs

Freitag, 11. August

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach (18 Uhr)

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 (20.45 Uhr, ZDF)

Samstag, 12. August

Viktoria Köln - Werder Bremen

FC Gütersloh - Holstein Kiel

Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund (alle 15.30 Uhr)

Arminia Bielefeld - VfL Bochum (18 Uhr)

Sonntag, 13. August

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV (13 Uhr)

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr)

Montag, 14. August

VfL Osnabrück - 1. FC Köln (20.45 Uhr, ARD)

Dienstag, 26. September

Preußen Münster - FC Bayern München (20.45 Uhr, ZDF)

Mittwoch, 27. September

Wehen Wiesbaden - RB Leipzig (20.45 Uhr, ARD)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04