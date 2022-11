Schalke-Video: Diese Änderungen könnte es gegen Mainz geben

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach der Pressekonferenz des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Schalke trifft am Mittwoch auf Mainz 05. Im Video verrät Schalke-Reporter Andreas Ernst die letzten Infos und Analysen vor dem Schlüsselspiel.

Englische Woche in der Fußball-Bundesliga - für den FC Schalke 04 stehen noch zwei wichtige Heimspiele auf dem Programm. Zunächst kommt der FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky) und dann am Samstag Bayern München (18.30 Uhr/Sky). Schalke-Reporter Andreas Ernst verfolgte am Dienstag die Pressekonferenz mit Trainer Thomas Reis und schildert seine Eindrücke im Video.

Außerdem geht es im Video um die Personalsituation der Profimannschaft und die brisante Rückkehr des ehemaligen Sportvorstands Christian Heidel.

News und Hintergründe zu Schalke 04

