Schalke-Reporter Robin Haack berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

FC Schalke 04 Schalke: Alle News vor dem Spiel in Frankfurt im Video

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat eine holprige Vorbereitung hinter sich. Am Samstag startet die Bundesliga für die Gelsenkirchener mit einer schweren Aufgabe.

Für den FC Schalke 04 steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das erste Bundesligaspiel des neuen Jahres an – doch optimal lief die Vorbereitung von Trainer Thomas Reis nicht. Ganz im Gegenteil. Wenige Tage vor dem Spiel gehen S04 die Offensivspieler aus. Unser Reporter Robin Haack war am Mittwoch beim S04-Training und hat die neusten Infos für Euch im S04-Video.

Schalke mit Personalproblemen zu Jahresbeginn

Sebastian Polter (31, Kreuzbandverletzung) wird den Rest der Saison verpassen, Rodrigo Zalazar (23) ist nach seinem Mittelfußbruch noch nicht wieder voll im Mannschaftstraining und auch Dominick Drexler (32, Corona) sowie Marius Bülter (29, angeschlagen) drohen auszufallen.

