Schalke: Viele Kritiker bleiben weg - das ist gefährlich

Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

Gelsenkirchen. Nur rund 3600 Schalker kamen am Samstag zur Mitgliederversammlung. Minusrekord! Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ein Kommentar.

Es gab Momente während der Mitgliederversammlung am Samstag, da berauschte sich der FC Schalke 04 an sich selbst. Immer wieder betonten Vorstand, Aufsichtsrat, Mitglieder, wie grandios die Fans den Klub in der Rückrunde 2022/23 vertreten hätten, wie richtig der eingeschlagene Weg sei. Wie wenig Chaos herrschen würde. Dass langfristig die Top 6 in der Bundesliga das Ziel wären. Dabei ist S04 gerade zum zweiten Mal binnen drei Jahren in die 2. Bundesliga abgestiegen. Alles ruhig, alles prima, ist wirklich alles so gut?