Schalke vor dem Sturz ins Nichts: Was nach dem KSC-Debakel dringend passieren muss

Schalke taumelt in Richtung Dritte Liga: Beim Karlsruher SC kassierte S04 die vierte Niederlage in Folge, daran konnte auch der neue Trainer Karel Geraerts nichts ändern. In der neuen Folge von 19:04 - Der Schalke-Talk sprechen Sinan Sat und Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen mit WAZ-Schalke-Experten Andreas Ernst über die Lage - und darüber, was sich auch hinter den Kulissen tun muss.

Gelsenkirchen. Im ersten Spiel unter Karel Geraerts präsentiert sich Schalke wie ein Trümmerhaufen. Was nach dem 0:3 passieren muss, besprechen wir im S04-Talk.

Ernüchterung und Frust statt Aufbruchstimmung: Der FC Schalke 04 taumelt in Richtung 3. Liga. Beim Karlsruher SC kassierte S04 die vierte Niederlage in Folge, daran konnte auch der neue Trainer Karel Geraerts nichts ändern. Selbst bei den treuesten Fans war die Geduld aufgebraucht. Aus Verärgerung über den schwachen Auftritt ihres Teams beim 0:3 (0:2) in Karlsruhe stellte der Schalker Anhang schon während der Partie seinen Support ein. Nach dem Schlusspfiff entlud sich der Zorn in einem Pfeifkonzert und leidenschaftlichen Diskussionen mit den Profis.

In der neuen Folge von 19:04 - der Schalke-Talk sprechen Sinan Sat und Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen mit unserem Schalke-Experten Andreas Ernst über die ernste Lage - und darüber, was sich auch hinter den Kulissen tun muss.

+++ 19:04 - der Schalke-Talk: Alle Folgen gibt es hier +++

Vor der Saison wurde der Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben, nun muss Schalke den Blick nach ganz unten richten. S04 hat bereits fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. "Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann muss man ganz klar sagen, dass wir im Abstiegskampf sind", fasste es der in Karlsruhe erneut enttäuschende Abwehrspieler Timo Baumgartl zusammen. Seine Marschroute für die nächsten Wochen: "Wir müssen in den Spiegel schauen. Es sind brutale Wochen für uns, aber trotzdem, wir müssen irgendwie schauen, dass wir bis zum Winter Punkte sammeln, irgendwie an das Mittelfeld rankommen und dann müssen wir uns resetten."

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04