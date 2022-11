Schalke vor Testspiel gewarnt: Guido Burgstaller ist wieder eine Tormaschine

Gelsenkirchen/Wien. In der WM-Pause trifft der FC Schalke 04 auf Rapid Wien - und damit auf den Ex-Schalker Guido Burgstaller. Der ist momentan richtig gut drauf.

Der FC Schalke 04 ist in der WM-Pause, doch schon nach ein paar freien Tagen wartet die nächste Trainingseinheit – und es wird Testspiele geben. Eines davon am 9. Dezember in Österreich gegen Rapid Wien. Somit wird es ein Wiedersehen mit einem früheren Schalke-Publikumsliebling geben: Guido Burgstaller. Und der 33-Jährige tut derzeit fleißig das, was er lange auch auf Schalke tat: Tore schießen.

Am vergangenen Samstag war der Mittelstürmer beim 2:1-Erfolg gegen den TSV Hartberg ausnahmsweise nicht selbst einer der Torschützen, er traf nach zehn Minuten lediglich das Außennnetz. Dafür kam er in den drei Spielen zuvor auf sechs Treffer. Er traf dreimal im Hinspiel gegen den TSV Hartberg, zweimal gegen Austria Lustenau und steuerte gegen den LASK das entscheidende Tor zum 1:0-Heimsieg bei. Rapid überwintert auf dem vierten Tabellenplatz. Auch dank Burgstaller. "Man sieht nicht nur seine Qualität, sondern auch die Einstellung, die er mitbringt. Außerhalb des Platzes ist er für uns eine sehr wichtige Person, vor allem für die jungen Spieler ist er als Vorbild dienlich. Er ist ein absoluter Teamplayer und wir sind froh, so einen Klasse-Spieler in unseren Reihen zu haben", sagte Rapid-Trainer Zoran Barisic jüngst bei Sky Austria.

Weiter so bescheiden wie einst auf Schalke

"Am Anfang hat er vielleicht nicht seine Lieblingsposition gespielt, aber mittlerweile ist er unser Mittelstürmer und macht seine Tore. Genau dafür ist er da", sagt Mitspieler Marco Grüll. Und ja, am Anfang lief es bei Burgstaller noch nicht so rund. Im Sommer war er vom FC St. Pauli gekommen, erzielte in den ersten acht Bundesliga-Partien nach der Rückkehr zu seinem Ex-Klub aber nur zwei Treffer. Vergangenheit. Mittlerweile steht er auf Rang zwei der Torschützenliste (10 Treffer), nur Klagenfurts Markus Pink hat zwei Tore mehr auf dem Konto. Burgstaller ist gut drauf. Burgstaller ist wieder eine Tormaschine! Trifft er bald auch im Test gegen seinen Ex-Klub Schalke 04?

Auf seine Hochform angesprochen, relativierte Burgstaller jüngst im Sky-Interview ähnlich bescheiden wie einst in Schalker-Zeiten: "Sie ist in Ordnung, aber es geht nicht um mich. Als Stürmer ist man immer abhängig von der Mannschaft und zurzeit werde ich super gefüttert. Es macht großen Spaß, wenn man in die Box kommt und Bälle bekommt", stellt er das Teamgefüge in den Vordergrund. "

