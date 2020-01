München. Überraschungsteam Schalke wurden am Samstag die Grenzen aufgezeigt. Das 0:5 in München war ein Rückschlag. Es geht in eine entscheidende Woche.

Schalke vor wegweisender Woche: "Werden wieder aufstehen"

Wie unterschiedlich die Gemüter waren nach diesem missratenen Fußball-Bundesligaabend. Kapitän Omar Mascarell vom FC Schalke 04 ließ den Kopf hängen, sprach leise und sagte nach dem 0:5 (0:2) beim FC Bayern München: „Das war ein schwerer Schlag.“ Torwart Markus Schubert zog die Kapuze seines königsblauen Pullovers so weit über den Kopf, dass seine Augen kaum zu sehen waren. Als einer der ersten hatte er die Kabine verlassen. Und er lief schweigend zum Mannschaftsbus.

Doch auf der anderen Seite demonstrierten die Verantwortlichen Gelassenheit. „Wir müssen die Niederlage akzeptieren und den Mund abputzen. Das Spiel tut jetzt einmal richtig weh - und dann geht’s weiter“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider. „Heute wurden wir vermöbelt. Aber es gibt einfach solche Spiele. Wir werden wieder aufstehen“, erklärte Teammanager Sascha Riether. Und Trainer David Wagner ergänzte: „Wir werden uns jetzt einmal schütteln und zusehen, dass wir es nächste Woche besser machen.“

Schalke-Pleite ein gefühltes 0:7

Einmal schütteln. Ist das so einfach nach so einer Klatsche, die auch noch höher hätte ausfallen können? Schätzen sie da ihre Spieler richtig ein? Nach einem 0:5, das sich wie ein 0:7 anfühlte, weil auch noch zwei Treffer der Münchener wegen hauchdünner Abseitspositionen aberkannt wurden? Nach einem Spiel, das Fragen über die Europa-Qualität dieser Mannschaft und eine neue Torwart-Diskussion hinterließ?

Schalke steht vor einer wegweisenden Woche - der bedeutendsten in der Amtszeit von Trainer David Wagner. Zweimal geht es gegen Hertha BSC — zunächst in Berlin in der Bundesliga (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN), dann in Gelsenkirchen im DFB-Pokal-Achtelfinale (Dienstag, 4. Februar, 20.45 Uhr/Sky). Schalke träumt vom Europapokal, vom Pokalfinale - die Spiele gegen Hertha dürfen nicht schiefgehen.

Deshalb muss Wagner unbedingt richtig bei seiner wichtigsten Entscheidung liegen: Wer steht im Tor?

Alexander Nübel hat seine Sperre abgesessen und darf wieder eingesetzt werden. Bei den meisten Fans hat Nübel seit der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels zum FC Bayern keinen Kredit mehr. Ersatz Markus Schubert ließ seine Chance in München aber ungenutzt. Fünfmal musste er den Ball vor 75.000 Zuschauern am Samstagabend aus dem Netz holen, für die starken Bayern trafen Robert Lewandowski (6.), Thomas Müller (45.+2), Leon Goretzka (50.), Thiago (58.) und Serge Gnabry (89.). Schubert zeigte zwar einige glänzende Paraden. Vor Lewandowskis Tor verschätzte er sich aber bei einer Flanke, auch bei Gnabrys Schuss sah er nicht gut aus.

Fand auch Wagner: „Er war bei zwei Toren beteiligt, da brauchen wir um den heißen Brei nicht herumreden. Er hat aber auch einige gute Bälle gehalten, es hätte noch höher ausgehen können.“ Nach dem Auslaufen am Sonntagmorgen und einem trainingsfreien Montag bleiben Wagner bis zum Berlin-Spiel noch vier Trainingseinheiten, um eine Entscheidung zu treffen. Zeit, die er sich auch nehmen will.

Sein junger Torwart Schubert bekam in München Unterstützung von Bayern-Torwart Manuel Neuer. „Er hat auch überragende Bälle gehalten“, sagte der 33-jährige Neuer und tröstete den 21-jährigen Schalker: „Grundsätzlich ist es gut für einen jungen Torwart, solche Erfahrungen zu sammeln. Das haben wir älteren Torhüter auch gemacht. Ich glaube, mit seiner allerbesten Leistung hätte Bayern München trotzdem gewonnen.“ Und wer weiß, ob bei dieser Defensivleistung nicht auch Alexander Nübel in München fünf Gegentreffer kassiert hätte.

Schalke: Trainer David Wagner kritisiert mutlosen Auftritt

Doch ein Torwart allein kann in Berlin nicht bestehen. Schalke zeigte in München kein risikofreudiges Wagner-Pressingfest, sondern ergab sich wie so oft in den vergangenen Jahren gegen den FC Bayern. „Wir haben bei eigenem Ballbesitz zu wenig gemacht“, kritisierte der Trainer. „Wir haben zu wenig kreiert und nicht mutig genug gespielt, das können wir besser."

Doch er nahm seinem Team nichts übel. „Ich vertraue meiner Mannschaft“, betonte er, „sie ist klar im Kopf. Wenn wir von Entwicklung unserer spannenden jungen Mannschaft sprechen, dann gehört auch so eine Niederlage mal dazu. Wenn wir alle 21 Spiele so eine Leistung abrufen, ist das immer noch nicht toll, aber dann kann ich das akzeptieren. Es geht darum, das jetzt wegzulegen.“ Mal schauen, ob das für seine Spieler auch so einfach ist.