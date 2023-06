Schalke vor weiten Fahrten: Fans fressen Auswärts-Kilometer

Gelsenkirchen. Durch den Abstieg in die 2. Bundesliga müssen sich die Fans von Schalke 04 auf lange Auswärtsfahrten einstellen. Es winken aber auch Höhepunkte.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist der Abstieg in die 2. Bundesliga aus sportlichen Gründen zunächst einmal schwer zu verdauen. Gleichwohl sind sie dafür bekannt, das Team von Trainer Thomas Reis auch eine Klasse tiefer tatkräftig zu unterstützen. Wer das nicht nur in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen machen möchte, sondern auch bei den Auswärtsspielen, benötigt einiges an Spritgeld, sofern es mit dem Auto zu den Partien geht. Gerechnet von Stadion zu Stadion, kommen Schalke-Fans in der Zweitliga-Saison 2023/24 auf bis zu 11.386 Kilometer.

Schalke-Fans müssen im Schnitt 670 Kilometer reisen

Ganz schön viele Kilometer, die die Schalke-Fans da fressen müssen, wollen sie die Mission Bundesliga-Rückkehr auch in den fremden Stadien erleben, im Schnitt pro Auswärtspartie sind es 670 Kilometer. Das liegt daran, dass von den 17 Gegnern nur Fortuna Düsseldorf quasi um die Ecke befindet, gut 50 Kilometer sind es pro Weg. Da die meisten Klubs aber im Südwesten beziehungsweise Norden und Osten Deutschlands angesiedelt sind, ergeben sich etliche Stunden auf der Autobahn.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Auch wenn für ein Spiel hin und zurück bei Hertha BSC Berlin oder Hansa Rostock schon mal die 1000-Kilometer-Marke geknackt werden muss, erwartet die Schalke-Fans auch in der 2. Bundesliga auswärts einige Höhepunkte: Die Partien im Berliner Olympiastadion (Fassungsvermögen 74.475 Zuschauer), im Hamburger Volksparkstadion (57.000) und in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena (54.600) versprechen stimmungsvolle Fahrten zu werden. Auch wenn es in der Paderborner Home-Deluxe-Arena (15.000) oder an der Elversberger Kaiserlinde (10.000) kleiner zugeht, gibt es für die Anhänger einige Kultstadien wie die Bremer Brücke in Osnabrück, den Betzenberg in Kaiserslautern und das Millerntor in St. Pauli.

Alle Schalke-Auswärtsspiele in der Kilometer-Tabelle (von Stadion zu Stadion)

Hansa Rostock (Ostseestadion) – Schalke 04: 1050 Kilometer

Hertha BSC (Olympiastadion) – Schalke 04: 1020 Kilometer

1. FC Nürnberg (Max-Morlock-Stadion) – Schalke 04: 986 Kilometer

SpVgg Greuther Fürth (Sportpark Ronhof) – Schalke 04: 934 Kilometer

Holstein Kiel (Holstein-Stadion) – Schalke 04: 878 Kilometer

Karlsruher SC (Wildparkstadion) – Schalke 04: 770 Kilometer

1. FC Magdeburg (MDCC-Arena) – Schalke 04: 758 Kilometer

FC St. Pauli (Millerntor-Stadion) – Schalke 04: 698 Kilometer

Hamburger SV (Volksparkstadion) – Schalke 04: 696 Kilometer

1. FC Kaiserslautern (Fritz-Walter-Stadion) – Schalke 04: 688 Kilometer

SV Elversberg (Waldstadion Kaiserlinde) – Schalke 04: 660 Kilometer

Eintracht Braunschweig (Eintracht-Stadion) – Schalke 04: 592 Kilometer

SV Wehen Wiesbaden (Brita-Arena) – Schalke 04: 498 Kilometer

Hannover 96 (Heinz-von-Heiden-Arena) – Schalke 04: 474 Kilometer

SC Paderborn (Home-Deluxe-Arena) – Schalke 04: 306 Kilometer

VfL Osnabrück (Bremer Brücke) – Schalke 04: 274 Kilometer

Fortuna Düsseldorf (Merkur-Spiel-Arena) – Schalke 04: 104 Kilometer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04