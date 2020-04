Schalke-Vorstand Jobst: „Die Lage ist sehr kritisch“

Schalke-Vorstand Alexander Jobst hat am Mittwochabend bei einem Live-Interview mit Fans auf der Schalker Facebook-Seite zur finanziellen Situation des Vereins in der Corona-Krise Stellung bezogen. „Die Lage ist sehr ernst, sie ist sehr kritisch“, sagte Jobst besorgt. Er ergänzte jedoch, er sei zuversichtlich, dass Schalke diese Bedrohung überstehen könne: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir die Krise meistern werden.“

Wie lange kann Schalke noch durchhalten?

Auf einen Zeitpunkt, wie lange Schalke ohne die dringend benötigten Einnahmen durchhalten könnte, wollte er sich nicht festlegen: „Man kann nicht prognostizieren, wann Schalke es in Sachen Liquidität nicht mehr gestemmt bekommt.“ Intern würden auch Szenarien durchgespielt mit Maßnahmen für den Fall, dass die Bundesliga-Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Welche Not-Maßnahmen das sein könnten, ließ er weitgehend offen – von einer Insolvenz sprach er nicht: „Wir wollen keine Ängste schüren.“ Seit drei Wochen aber mache er sich ernsthaft Sorgen um Schalke, sagte Jobst auf eine entsprechende Frage eines Schalke-Fans.

Die Hoffnung auf eine Bundesliga-Rückkehr Anfang Mai

Seine Hoffnung, dass Schalke durchkommt, begründete Jobst damit, dass man sich langsam wieder einem Zustand nähern würde, um wenigstens über die Austragung von Geisterspielen nachdenken zu können. „Die Sichtweise heißt für uns, hoffentlich im Mai die Bundesliga-Saison fortsetzen zu können, dann sind wir auch zuversichtlich.“ Als konkretes „Wunschszenario“ nannte er dafür das erste Mai-Wochenende oder das zweite. Allerdings wies Jobst darauf hin, dass die Bundesliga dabei selbstverständlich „von den Genehmigungen der Behörden abhängig“ sei. Seine Hoffnung: Die Bundesliga sei zwar nicht systemrelevant, würde den Menschen aber in dieser schweren Zeit „ein Stück Halt und Lebensfreude auf dem Weg zurück zur Normalität“ geben können.

Jobst räumte ein, dass er persönlich wie alle anderen Fans auch nichts von Geisterspielen halten würde. Er wies aber auf deren Notwendigkeit hin: „Für die Bundesliga wäre es ein enorm großer Schritt, wenn wir so wieder den Spielbetrieb aufnehmen könnten.“

Auf dem Berger Feld könnte Geld eingespart werden

Jobst bestätigte, dass Schalke darüber nachdenkt, das Bauvorhaben auf dem Berger Feld in gewissen Teilen zurückzustellen. „Wo macht es Sinn, die Handbremse einzulegen, wo nicht?“, sagte der Marketing-Vorstand und ergänzte später mit Blick auf das Berger Feld: „Wo können wir liquiditätssichernd einsparen?“ In engen Gesprächen steht Schalke auch mit seinen Sponsoren, wobei diese in der Corona-Krise auch selbst unter Problemen leiden würden.

Eine Ausgliederung ist „aktuell“ kein Thema

Aufräumen wollte Jobst mit „der Mär“, dass Schalke die Corona-Krise nutzen würde, um eine Ausgliederung der Profi-Abteilung voranzutreiben: „Eine Ausgliederung mit dem jetzigen Engpass zusammenzubringen, davor warne ich“, sagte der Schalke-Vorstand. Gegenwärtig seien alle damit beschäftigt, Schalke durch diese Krise zu führen - danach würde man sich damit beschäftigen, den FC Schalke 04 weiterhin „wettbewerbsfähig aufzustellen“. Aktuell würde sich die Frage einer Ausgliederung daher nicht stellen, versicherte Jobst. Was danach kommen könnte, wollte er aber nicht abschätzen.