Schalke-Vorstand Schneider verrät Detail über Knäbel-Vertrag

Gelsenkirchen. Folgt Peter Knäbel auf Jochen Schneider als Schalke-Sportvorstand? Das Gerücht gibt es. Die beiden arbeiten eng zusammen, wie Schneider verriet.

25 Spiele ohne Sieg, etliche fragwürdige Entscheidungen: Sportvorstand Jochen Schneider ist beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 stark in die Kritik geraten - auch der Aufsichtsrat steht nicht mehr uneingeschränkt zu ihm. Sogar ein Nachfolger soll schon bereit stehen: Handelt es sich um den Knappenschmiede-Direktor Peter Knäbel? Geschätzt wird Knäbel sehr. Doch in Schneiders Aussagen im ZDF-Sportstudio am Samstagabend steckte ein interessantes Detail, wie eng Schneider und Knäbel aktuell kooperieren.