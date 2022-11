Schalke: Vorstand und Fans besuchen Gedenkstätte Buchenwald

Gelsenkirchen. Die Schalke-Vorstände Christina Rühl-Hamers und Bernd Schröder begeben sich mit Fans auf eine ganz besondere zweitägige Reise.

Gemeinsam mit Fans begeben sich die beiden Schalke-Vorstände Christina Rühl-Hamers und Bernd Schröder an diesem Freitag auf eine Fahrt zur Gedenkstätte Buchenwald in der Nähe von Weimar. Viele Gruppen arbeiten zusammen, um die Fahrt zu ermöglichen: Schalkes Abteilung Fanbelange, das Schalker Fanprojekt, die Stiftung "Schalke hilft!" und das Institut für Stadtgeschichte der Stadt Gelsenkirchen.

Schalke: "Mike macht Meter" sammelt 5012 Euro

An diesem Freitag wird Schalke nahe der Gedenkstätte bei der Pflanzung neuer Erinnerungsbäume helfen, nachdem im Juli sieben Bäume von Unbekannten abgesägt worden war. "Entsetzlich" nannten die Schalker das über ihre Social-Media-Kanäle.

Am Samstag besuchen Rühl-Hamers und Schröder mit den Fans die Gedenkstätte selbst und nehmen an Workshops teil. Berichten wollen die Schalke über die Fahrt auf ihren Vereinskanälen. Buchenwald war zwischen 1937 und 1945 eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden.

Mike Büskens sammelt für soziale Projekte in Gelsenkirchen

Die Stiftung "Schalke hilft!" hatte am Mittwoch zusammen mit der Stiftung "Schalker Markt" Vertreter sozialer Einrichtungen in der Arena empfangen. Die Initiative "Mike macht Meter" von Profi-Co-Trainer Mike Büskens hatte im Rahmen einer Tombola am Rande des Spiels gegen Union Berlin 5012 Euro gesammelt. Zu gewinnen gab es den Pulli, den Büskens beim Aufstiegs-Spiel gegen St. Pauli getragen hatte.

Wie die Schalker mitteilen, erhielten Scholven InterAktiv, Wohngruppe für Kinder und Jugendliche e.V., die Heinz-Urban-Stiftung, die AG „Jung trifft Alt“ von der Gesamtschule Erle und das Projekt Tausche Bildung für Wohnen e.V. und die evangelische Jugend der Christus-Kirchengemeinde Buer jeweils einen Scheck über 1004 Euro. Die Gesamtsumme wurde aufgerundet.

Die Übergabe der Schecks fand am Rande einer Stadionführung statt, an der Mike Büskens teilnahm.

