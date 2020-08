Schalke: "Wagner-raus"-Like - Wirbel um Talent Bozdogan

Gelsenkirchen. Ein verhängnisvolles Like: Can Bozdogan gefiel bei Instagram ein Kommentar über Schalke-Trainer David Wagner. Doch klickte er selbst?

Can Bozdogan war in einer schwachen Mannschaft des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch einer der besseren Spieler. Auch als es schon 0:2 stand im Testspiel gegen den Drittligisten KFC Uerdingen, bemühte sich der 19-Jährige noch um Abschlüsse. Im Anschluss an einen Freistoß traf er sogar den Außenpfosten. Am Ende unterlag Schalke mit 1:3 (0:2) - die nächste Blamage. Bozdogan traf nicht die Hauptschuld.