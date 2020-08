Schalke: Warum McKennie die Uerdingen-Blamage verpasste

Gelsenkirchen. Weston McKennie ist aktuell Schalkes wichtigster Spieler - denn er soll für viel Geld verkauft werden. Auf dem Platz taucht er nur selten auf.

Es gibt einen Profi beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, der - so scheint es jedenfalls - in dieser Vorbereitung ganz besonders nett behandelt wird. Müssen sich die Spieler der Königsblauen sonst bei Hitze durch harte Trainingseinheiten quälen, darf Weston McKennie nach dem Aufwärmen wegen kleinerer Wehwehchen schon mal aussetzen. Der Hauptgrund: Schalke möchte unbedingt mehr als 20 Millionen Euro für den 21-Jährigen einnehmen. Logisch, dass der finanziell angeschlagene Traditionsklub den US-Nationalspieler in Watte packt, um keine Verletzung zu riskieren. Am Dienstagabend gehörte McKennie nicht zum Schalker Aufgebot, das sich gegen Drittligist Uerdingen blamierte (1:3).