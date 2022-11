Schalke: Warum Mollet und Kral mit Verzögerung zünden

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach der Pressekonferenz des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Alex Kral und Florent Mollet starteten auf Schalke verhalten - nun sind die Sommer-Zugänge Schlüsselspieler für die Partie gegen Mainz 05.

Nichts lassen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 unversucht, damit das Bundesligaspiel gegen Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky) keinen Endspiel-Charakter bekommt. „Das ist kein Alles-oder-Nichts-Spiel. Damit würde es zu groß gemacht“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Trainer Thomas Reis nannte das Spiel lediglich „nicht ganz unwichtig.“ Doch der Blick auf Tabelle und Spielplan verrät, welche Bedeutung das Schlüsselspiel hat: Schalke ist mit sechs Punkten Letzter, die Gegner nach Mainz sind Bayern München, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. In keinem Spiel ist die Chance auf Punkte so groß wie in dem heutigen.