Gelsenkirchen. Trainer David Wagner hat's verkündet: Ralf Fährmann ist wieder die Nummer eins. Das überrascht keinen - und ist doch eine verrückte Geschichte.

Er hat allen Widerständen getrotzt und wird nun dafür belohnt: Ralf Fährmann ist wieder die Nummer 1 im Tor des FC Schalke 04. Was niemanden mehr überrascht, verkündeten die Königsblauen am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung.