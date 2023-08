Schalke: Warum Simon Terodde im Training fehlt – auch Trio angeschlagen

Gelsenkirchen. Zu Wochenbeginn plagen Schalke 04 Personalprobleme. Aber: Es gibt vereinzelt auch gute Personalnachrichten für die kriselnden Königsblauen.

Drei Tage nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel rollte beim FC Schalke 04 an diesem Montag wieder der Ball. Doch längst nicht alle Profis konnte Trainer Thomas Reis beim öffentlichen Training auf dem Rasen begrüßen. Nur 16 Feldspieler und vier Torhüter waren zu Beginn der Trainingswoche dabei – die Pleite gegen Kiel hat auch körperlich Spuren bei den Schalkern hinterlassen.

Kapitän Simon Terodde (35) fehlte, weil er am Freitag einen Schlag am Fuß abbekommen hat. Am Montag blieb er deshalb in der Athletik-Halle und radelte auf dem Spinning-Bike. „Simon hat in den letzten Wochen viel gespielt“, sagt Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah. Von einer längeren Ausfallzeit gehen die Schalker allerdings nicht aus. „Wir hoffen, dass er Dienstag oder Mittwoch wieder einsteigen kann.“ Für das wichtige Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden am Samstag (13.00 Uhr/Sky) soll der Stürmer demnach wieder eine Option sein.

Schalke-Neuzugang Tomas Kalas trainiert erstmals

Nicht mit dabei waren am Montag neben den ohnehin verletzten Dominick Drexler (33), Bryan Lasme (24) und Kenan Karaman (29), die allesamt an Muskelverletzungen leiden, auch Blendi Idrizi (25), Ibrahima Cissé (22) und Danny Latza (33). Idrizi klagte nach seinem Kurzeinsatz gegen Kiel über muskuläre Probleme. „Auch Danny hat etwas abbekommen, daher haben wir ihn heute rausgenommen“, sagt Asamoah, ohne die Art der Beschwerden weiter zu definieren.

Blendi Idrizi konnte am Montag nicht am Schalke-Training teilnehmen. Foto: firo

Innenverteidiger Cissé zeigte bei der täglichen Testung vor dem Training auffällige Blutwerte. „Deshalb pausiert er vorsichtshalber“, erklärt der Lizenzspieler-Chef. Es handle sich allerdings um eine Vorsichtsmaßnahme.

Doch nicht personell gibt es auch gute Nachrichten. Neuzugang Tomas Kalas (30) trainierte erstmals mit seinen neuen Kollegen. Da der Tscheche zuletzt einige Wochen ohne Verein war, muss er erst einmal ans Mannschaftstraining herangeführt werden. Nach etwa der Hälfte des einstündigen Trainings drehte er deshalb mit einem Athletik-Trainer Laufrunden auf dem Nebenplatz. An Spielformen nahm er noch nicht teil.

Schalke: Besserung bei drei Profis in Sicht

Laufrunden konnte auch Sebastian Polter nach seinen Fußproblemen wieder drehen. Läuft alles nach Plan, könnte der 31 Jahre alte Stürmer schon in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen und auch in Wiesbaden zum Kader gehören. Gleiches gilt auch für Cedric Brunner (29) und Niklas Tauer (22). Beide Defensivspieler fehlten im Heimspiel gegen Kiel, trainierten am Montag aber normal mit dem Team.

