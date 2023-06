Schalke: Was Hechelmann über Bülter und van den Berg sagt

Gelsenkirchen. André Hechelmann ist neuer Sportdirektor des FC Schalke 04. Er äußerte sich über die begehrtesten Schalker: Sepp van den Berg und Marius Bülter.

Sein Dialekt passt nicht ganz zum Ruhrgebiet, André Hechelmann kommt aus der Nähe von Würzburg, da haben die Sätze einen unterfränkischen Klang. An den FC Schalke 04 hat sich der 38-Jährige, der vom Chefscout zum Sportdirektor aufgestiegen ist, aber inzwischen gewöhnt. „Ich konnte das Schalke-Gefühl erleben und weiß, wie die Emotionen überschwappen“, sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag.

Verstehen sich gut: Schalkes neuer Sportdirektor André Hechelmann (l.) und Sportvorstand Peter Knäbel. Foto: dpa

Hechelmann, der BWL studierte und von 2011 bis 2021 in diversen Positionen für Mainz 05 gearbeitet hatte, bevor ihn Ex-Sportdirektor Rouven Schröder zu S04 lotste, hat einen großen Vorteil: Er muss nicht eingearbeitet werden. Die Kaderplanung für die Zweite Liga ist weit vorangeschritten. So konzentriert er sich auf die Suche nach Schlüsselspielern für Abwehr und Mittelfeld – und nach einem neuen Chefscout. „Wir sind in guten Gesprächen. Ich werde nicht mehr so viel Zeit haben, herumzureisen“, sagte er. Referent René Grotus, zuständig für die Vertragsgestaltung, bleibt in der sportlichen Leitung.

Mehr News zu Schalke 04:

Sportvorstand Peter Knäbel gab einen Einblick in die Suche. 20 externe und interne Kandidaten habe es gegeben, sagte Knäbel, die erst auf neun und dann auf vier Kandidaten reduziert wurde. In die Gespräche waren neben dem Vorstand auch Aufsichtsrats-Chef Axel Hefer und der Sportausschuss mit Eurofighter Youri Mulder und Moritz Dörnemann eingebunden. Am Ende entschieden sich alle für die interne Lösung. „Ich erwarte die Fortsetzung der bisherigen Arbeit. Wir haben eine positive Entwicklung der Mannschaft gesehen, daran hatte er großen Anteil“, sagte Knäbel. Gerade die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Reis würde gut passen.

Hechelmann hinterließ bei seiner Vorstellung einen positiven Eindruck – und das nicht nur, weil er die Vertragsverlängerung von Simon Terodde ein Einstiegsgeschenk verkünden konnte. Er verbreitete Optimismus, dass Innenverteidiger Sepp van den Berg und Linksaußen Marius Bülter gehalten werden können. Über van den Berg sagte er: „Hoffnung sollte man immer haben. Wir sind in Gespräch und hoffen, weiterzukommen.“ Und über Bülter: „Ich gehe davon aus, dass er bleibt.“

Schalke-Sportdirektor Hechelmann: "Nicht genötigt, Spieler abzugeben"

Im Gegensatz zu Sportdirektor Rouven Schröder beim Abstieg 2021 ist er nicht auf Verkäufe angewiesen: „Wir sind nicht genötigt, Spieler abzugeben, um andere verpflichten zu können.“ Gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Beginn des neuen Sportdirektor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04