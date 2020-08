Schalke: Wechsel von McKennie zu Hertha BSC wohl vom Tisch

Gelsenkirchen. Weston McKennie wird wohl nicht zu Hertha BSC wechseln. Einem Medienbericht zufolge ist ein möglicher Transfer des US-Nationalspielers geplatzt.

Mittelfeldspieler Weston McKennie wird wohl nicht vom FC Schalke 04 zu Hertha BSC wechseln. Wie die „Bild“ (Samstag) berichtete, konnten sich die beiden Bundesligisten nicht auf eine Ablöse für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler verständigen.

Aber auch der Spieler selbst, der in der vergangenen Spielzeit zu den Stützen in einer ansonsten enttäuschenden Mannschaft zählte, soll einen Wechsel nach Berlin nicht favorisiert haben. Der Amerikaner zieht ein Engagement in der englischen Premier League vor.

Bisher hat Hertha Torhüter Alexander Schwolow vom Liga-Konkurrenten SC Freiburg und den niederländischen Verteidiger Deyovaisio Zeefuik vom FC Groningen verpflichtet. Ebenfalls neu im Team ist Lucas Tousart. Der französische Mittelfeldspieler von Olympique Lyon wurde bereits in der Winterpause unter Vertrag genommen, aber für die Rückrunde noch an seinen alten Verein verliehen. (fs mit dpa)