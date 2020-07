Klopp lockt - Schalke droht der Verlust von Ozan Kabak

Gelsenkirchen. Verliert der FC Schalke 04 seinen Abwehrchef? Champions-League-Sieger Liverpool ist ernsthaft an Innenverteidiger Ozan Kabak interessiert.

Ja, in der so verkorksten vergangenen Bundesliga-Saison gab es beim FC Schalke 04 einen großen Gewinner: Er trägt die Rückennummer 4, ist 20 Jahre alt und Innenverteidiger. Auch wenn viele Spieler enttäuschten, Ozan Kabak überzeugte immer. 15 Millionen Euro überwies Schalke für den türkischen Nationalspieler an den VfB Stuttgart - der Fünf-Jahres-Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel. Für 45 Millionen Euro könnte Kabak 2021 den Verein verlassen. Nun droht nach Informationen dieser Redaktion sogar schon in diesem Sommer ein Verkauf. Zuerst berichtete Bild.