Schalke: Wer vor dem Bochum-Spiel besonders im Fokus steht

Gelsenkirchen. Für Schalke geht es mit einem Derby-Doppelpack weiter. Samstag ist der VfL Bochum zu Gast. Zwei S04-Profis stehen besonders im Fokus.

Auf Schalke läuft die Vorbereitung auf das "kleine" Revier-Derby gegen den VfL Bochum. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt es zum direkten Duell der Revier-Nachbarn – und spannend ist das Spiel nicht nur wegen der regionalen Nähe beider Mannschaften. Auch sportlich ist es hochbrisant, denn Schalke und Bochum stecken beide mitten im Abstiegskampf.

Mit drei Punkten aus fünf Spielen liegt S04 derzeit nur auf Rang 15, der VfL Bochum ist sogar noch ohne Punkte und damit Tabellenletzter. Speziell wird das Spiel auch für Schalkes Mittelstürmer, denn sowohl Sebastian Polter als auch Simon Terodde haben in der Vergangenheit für Bochum gespielt. Dank seines Tores beim 1:1 in Stuttgart scheint zumindest Terodde in der Bundesliga angekommen. Von Polter kann man das jedoch nicht behaupten.

